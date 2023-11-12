Ілона Гвоздьова чесно сказала, скільки заплатила за пластику грудей

Відома танцівниця Ілона Гвоздьова нещодавно збільшила груди. Тепер вона поділилась вартістю операції.

Знаменитість давно наважувалась на таке хірургічне втручання. За словами танцівниці, вона хотіла "знову відчувати себе жінкою".

Цікаво Трошки підняли, – Ілона Гвоздьова розсекретила свою викладацьку зарплатню

Ілона Гвоздьова зізналась, яка ціна збільшення грудей

В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка поділилась, що вартість мамопластики залежить від того, в якого лікаря робити та які імпланти обрати. За словами Ілони, операція обійдеться мінімум у три тисячі доларів.

Коли в мене був ювілей, я влаштовувала дівич-вечір і сказала, щоб не дарували мені квітів, подарунків. Сказала, що подаруйте мені гроші, тому що в мене є мета, я збираю собі на операцію,

– сказала вона.

Гвоздьова зазначила, що не пропагує пластичні операції. Однак, на її думку, кожна жінка хоче почувати себе привабливою. Після операції знаменитість почуває себе добре.

Єдине, що я не звикла до постійного стиснутого стану грудної клітини й іноді мені здається, як панічна атака. Іноді буває задишка. Лікар мене попереджав про ці всі випадки. Плюс відхід від наркозу. Десь тиждень-два всі ці симптоми класичні,

– поділилась Ілона.

Танцівниця додала, що не мала раніше комплексів щодо грудей. Але тіло змінилося після народження двох дітей.

Річ у тім, що коли я стала двічі мамою та перенесла вигодовування грудьми, то вони втратили свій естетичний вигляд. Коли мені виповнилось 35 років, стався переломний момент. Я не хочу мати вигляд студентки. Я хочу відчувати себе більш жіночною,

– розповіла зірка.

Інтерв'ю Ілони Гвоздьової "Слава+": дивіться відео онлайн

Коли Гвоздьова вирішила збільшити груди