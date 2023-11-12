Знаменитость давно решалась на такое хирургическое вмешательство. По словам танцовщицы, она хотела "опять чувствовать себя женщиной".

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Илона Гвоздева призналась, какая цена увеличения груди

В интервью Славе Демину звезда поделилась, что стоимость маммопластики зависит от того, у какого врача делать и какие импланты выбрать. По словам Илоны, операция обойдется минимум в три тысячи долларов.

Когда у меня был юбилей, я устраивала девичник и сказала, чтобы не дарили мне цветов, подарков. Сказала, что подарите мне деньги, потому что у меня есть цель, я собираю себе на операцию,

– сказала она.

Гвоздева отметила, что не пропагандирует пластические операции. Однако, по ее мнению, любая женщина хочет чувствовать себя привлекательной. После операции знаменитость чувствует себя хорошо.

Единственное, что я не привыкла к постоянному сжатому состоянию грудной клетки и иногда мне кажется, что это паническая атака. Иногда бывает одышка. Врач меня предупреждал об этих всех случаях. Плюс уход от наркоза. Где-то неделю-две все эти симптомы классические,

– поделилась Илона.

Танцовщица добавила, что не имела ранее комплексов по груди. Но тело изменилось после рождения двоих детей.

Дело в том, что когда я стала дважды мамой и перенесла вскармливание грудью, они потеряли свой эстетический вид. Когда мне исполнилось 35 лет, произошел переломный момент. Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу чувствовать себя более женственной,

– рассказала звезда.

Интервью Илоны Гвоздевой "Слава+": смотрите видео онлайн

Когда Гвоздева решила увеличить грудь