Знаменитость давно решалась на такое хирургическое вмешательство. По словам танцовщицы, она хотела "опять чувствовать себя женщиной".
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Илона Гвоздева призналась, какая цена увеличения груди
В интервью Славе Демину звезда поделилась, что стоимость маммопластики зависит от того, у какого врача делать и какие импланты выбрать. По словам Илоны, операция обойдется минимум в три тысячи долларов.
Когда у меня был юбилей, я устраивала девичник и сказала, чтобы не дарили мне цветов, подарков. Сказала, что подарите мне деньги, потому что у меня есть цель, я собираю себе на операцию,
– сказала она.
Гвоздева отметила, что не пропагандирует пластические операции. Однако, по ее мнению, любая женщина хочет чувствовать себя привлекательной. После операции знаменитость чувствует себя хорошо.
Единственное, что я не привыкла к постоянному сжатому состоянию грудной клетки и иногда мне кажется, что это паническая атака. Иногда бывает одышка. Врач меня предупреждал об этих всех случаях. Плюс уход от наркоза. Где-то неделю-две все эти симптомы классические,
– поделилась Илона.
Танцовщица добавила, что не имела ранее комплексов по груди. Но тело изменилось после рождения двоих детей.
Дело в том, что когда я стала дважды мамой и перенесла вскармливание грудью, они потеряли свой эстетический вид. Когда мне исполнилось 35 лет, произошел переломный момент. Я не хочу выглядеть студенткой. Я хочу чувствовать себя более женственной,
– рассказала звезда.
Интервью Илоны Гвоздевой "Слава+": смотрите видео онлайн
Когда Гвоздева решила увеличить грудь
- О намерении сделать пластическую операцию, танцовщица сообщила в сентябре. Звезда заявила, что не хочет видеть в зеркале "маленькую, худощавую девочку-подростка", несмотря на то, что часто получает комплименты о своем рельефном теле. В то же время мужчина Илоны вообще не одобрял такое вмешательство.
- 25 октября Гвоздевой провели операцию по увеличению груди. Она опубликовала фото из больницы и сказала подписчикам, что чувствует себя хорошо. После вмешательства ей нужно носить специальный корсет.
- Сейчас Илона уже несколько недель восстанавливается после пластики. Ей нужно пить специальное лекарство и обрабатывать швы гелем. По словам знаменитости, после операции, чувствует себя увереннее. Гвоздева с нетерпением ждет, когда наденет нижнее белье.