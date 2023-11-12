Знаменитість давно наважувалась на таке хірургічне втручання. За словами танцівниці, вона хотіла "знову відчувати себе жінкою".

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Ілона Гвоздьова зізналась, яка ціна збільшення грудей

В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка поділилась, що вартість мамопластики залежить від того, в якого лікаря робити та які імпланти обрати. За словами Ілони, операція обійдеться мінімум у три тисячі доларів.

Коли в мене був ювілей, я влаштовувала дівич-вечір і сказала, щоб не дарували мені квітів, подарунків. Сказала, що подаруйте мені гроші, тому що в мене є мета, я збираю собі на операцію,

– сказала вона.

Гвоздьова зазначила, що не пропагує пластичні операції. Однак, на її думку, кожна жінка хоче почувати себе привабливою. Після операції знаменитість почуває себе добре.

Єдине, що я не звикла до постійного стиснутого стану грудної клітини й іноді мені здається, як панічна атака. Іноді буває задишка. Лікар мене попереджав про ці всі випадки. Плюс відхід від наркозу. Десь тиждень-два всі ці симптоми класичні,

– поділилась Ілона.

Танцівниця додала, що не мала раніше комплексів щодо грудей. Але тіло змінилося після народження двох дітей.

Річ у тім, що коли я стала двічі мамою та перенесла вигодовування грудьми, то вони втратили свій естетичний вигляд. Коли мені виповнилось 35 років, стався переломний момент. Я не хочу мати вигляд студентки. Я хочу відчувати себе більш жіночною,

– розповіла зірка.

Інтерв'ю Ілони Гвоздьової "Слава+": дивіться відео онлайн

Коли Гвоздьова вирішила збільшити груди