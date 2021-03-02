Ігор Кондратюк підхопив коронавірус

Джерело:фейсбук Ігора Кондратюка
Український телеведучий Ігор Кондратюк підхопив недугу – він заразився COVID-19. Він не уточнив, які в нього симптоми, але сподівається, що швидко одужає.
58-річний ведучий зізнався, що вперше за багато років кар'єри змушений скасувати усі телевізійні зйомки, щоб не наражати себе та інших на небезпеку. За його словами, навіть за 20 років "Караоке на майдані" він жодного разу не пропускав роботу, навіть якщо програма виходила не в прямому ефірі.
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Ведучий хворіє на COVID-19. Маю надію, я скоро вичухаюсь! Старію... Не хворійте! Бережіть себе! Дякую за побажання одужати!
– написав у мережі Кондратюк.
Віддані фанати одразу відреагували на новину про хворобу ведучого, тому побажали якнайшвидшого одужання: