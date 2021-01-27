Популярна українська телеведуча Лідія Таран одужала від коронавірусу. Вона подякувала шанувальникам за турботу та підтримку і повідомила, що після тривалого карантину нарешті повертається на роботу.

Джерело: інстаграм Лідії Таран

Лідія Таран заразилася коронавірусом під час зимової відпустки в Туреччині. Ведуча ТСН публічно повідомила про інфікування, а тепер розповіла, що вже має антитіла до хвороби.

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Лідія Таран поборола коронавірус

Хоча відпустка Лідії була короткою і телеведуча дотримувалася правил безпеки, проте під час подорожі їй не вдалося вберегтися від інфікування COVID-19. 14 січня знаменитість повідомила, що ПЛР-тест показав позитивний результат. А вже 27 січня Таран розповіла прихильникам про одужання.

"Засиділася вдома Здається, навіть трохи здичавіла. І трішки набрала зайвих кілограмів. Повертаюся на роботу з новими силами, бажаннями. Та антитілами! Дякую, мої любі підписники, за підтримку, за корисні поради, які мені давали, і за усю цікаву інформацію, що отримала від вас за цей час! Сподіваюсь, без зупинок вже до весни", – написала в публікації телеведуча.

Що відомо про коронавірус у Лідії Таран

Телеведуча перенесла хворобу у легкій формі. Серед симптомів у неї була лише підвищена температура – 37,5 градусів. Лідія перебувала на самоізоляції вдома, пила вітаміни та ліки, дотримувалася рекомендацій лікаря.

Лідія закликала шанувальників берети себе та рідних, адже COVID-19 дуже підступний і невідомо, де кожен із нас може зіштовхнутися з ним.