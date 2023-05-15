Є за що поважати, – Ігор Кондратюк несподівано висловився про Влада Яму, з яким сидів у журі

Ігор Кондратюк зазвичай різкий і категоричний, але, як не дивно, Влада Яму за втечу під час повномасштабної війни не засуджує. Це лише тому, що, на його думку, від танцівника в армії ніякої користі.

Поки Влада Яму критикують за безглузді дописи з Маямі, в Україні про нього висловлюється Ігор Кондратюк. Вони сиділи за суддівським столом шоу "Україна має талант", давно не бачилися, але навіть зараз ведучий стверджує, що танцівника є за що поважати.

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Ігор Кондратюк зізнався, як ставиться до Влада Ями

Ми з Владом дуже давно не бачилися, давно працювали разом. Я його поважав безумовно. Його є за що поважати. Це його рішення. Хай він пояснює. По-моєму, декілька тисяч чоловіків зробили так само як і він. Це, звичайно, не робить їх героями. Я не виключаю, що з нього в армії користі, як з козла молока,

– емоційно прокоментував Ігор Кондратюк.

Він додав, що це може "цинічно звучати щодо багатьох людей, яких мобілізували", але не береться ні виправдовувати, ні засуджувати ексколегу. Кондратюк вважає, що Яма сам повинен за себе відповідати.

"Я не знаю, який боєць Влад Яма. Ми можемо йому позаочі сказати: "Тобі ганьба. Більше ніколи не приїжджай". Але це неправильно. Хай він краще сам розкаже свою легенду", – підсумував ведучий.

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Нагадаємо, що чи не єдині в шоу-бізі, хто заступилися за танцівника – це Віталій Козловський і Тарас Цимбалюк: