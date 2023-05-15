Пока Влада Яму критикуют за бессмысленные сообщения из Майами, в Украине о нем высказывается Игорь Кондратюк. Они сидели за судейским столом шоу "Украина имеет талант", давно не виделись, но даже сейчас ведущий утверждает, что танцовщика есть за что уважать.

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Игорь Кондратюк признался, как относится к Владу Яме

Мы с Владом очень давно не виделись, давно работали вместе. Я его уважал безусловно. Его есть за что уважать. Это его решение. Пусть он разъясняет. По-моему, несколько тысяч мужчин поступили так же, как и он. Это, конечно, не делает их героями. Я не исключаю, что из него в армии толку, как из козла молока,

– эмоционально прокомментировал Игорь Кондратюк.

Он добавил, что это может "цинично звучать в отношении многих людей, которых мобилизовали", но не берется ни оправдывать, ни осуждать экс-коллегу. Кондратюк считает, что Яма сам должен за себя отвечать.

"Я не знаю, какой боец Влад Яма. Мы можем ему за глаза сказать: "Тебе позор. Больше никогда не приезжай". Но это неправильно. Пусть он лучше сам расскажет свою легенду", – подытожил ведущий.

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Напомним, что едва ли не единственные в шоу-бизе, вступившиеся за танцовщика – это Виталий Козловский и Тарас Цымбалюк: