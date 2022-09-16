Игорь Кондратюк с 2000 года работает по телевидению только за деньги, поскольку считает, что любая работа должна оплачиваться. Бесплатно продюсер приобщился только к таким шоу, как "Кто сверху?".

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Гонорары Кондратюка на талант-шоу

За те проекты, где Кондратюк был ведущим членом жюри, он получал гонорары. Перед подписанием договора продюсер озвучивал сумму, которую хотел бы получить, однако при согласовании эти суммы постоянно менялись. В результате Игорь никогда не получал того гонорара, о котором просил в начале, но все равно смог заработать достаточно.

Это договорный период. То есть мы где-то "встречались" посередине. Но клянусь, я сидел в судейском кресле потому, что меня устраивали эти цены, а не потому, что я хотел сидеть в эфире,

– поделился Игорь.

Продюсер признался, что не знает, какие гонорары получали его коллеги. Его это никогда не интересовало, был сосредоточен на своей работе. Он был многолетним членом жюри шоу "Украина талант" и "Х-фактор". 20 лет был ведущим "Караоке на Майдане".

На первом месте по доходности есть "Караоке на Майдане". Через 20 лет оно дало мне возможность хорошо заработать, построить дом, купить машину. Все остальные проекты и рядом не стояли,

– признался Кондратюк.

Напомним, в апреле Кондратюк рассказывал, что во время войны он только тратит деньги. Продюсер, как и большинство людей шоу-бизнеса, потеряли работу. Весной продюсер вышел на пенсию. Жена говорила, что ему нужно зарабатывать, нужно что-то делать.

Обратите внимание! Певица Светлана Тарабарова тоже сейчас без заработка. Из-за долгов она вынуждена продать дом, который приобрела в кредит. Сейчас у звезды и ее семьи нет денег, чтобы выплатить задолженность.