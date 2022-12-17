Фінал Національного відбору 2023 відбудеться 17 грудня о 17:00 у прямому ефірі каналу UA:Перший. Хто отримає перемогу – невідомо, втім, долю виконавця чи гурту вирішить вимогливе журі у складі Тараса Тополі, Джамали та Юлії Саніної, яких цьогоріч вперше обрали українці у Дії. Половину результату голосування забезпечать українці, які теж вперше в історії українського конкурсу голосуватимуть у застосунку після виступів усіх фіналістів.

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Відбір Євробачення, на жаль, пройде в укритті Києва, але його місце проведення не розголошують. Усе заради безпеки як конкурсантів, так і гостей та команди Євробачення. Придбати квитки на захід теж цьогоріч буде неможливо.

Редакція Showbiz 24 вирішила поцікавитись у Вас, хто зможе здобути перемогу та представити Україну на міжнародному конкурсі у травні в місті Ліверпуль, Велика Британія. Зазначимо, що всупереч перемозі Kalush Orhcestra у 2022 році, конкурс вирішили перенести в іншу країни через російсько-українську війну.