Финал Национального отбора 2023 состоится 17 декабря в 17:00 в прямом эфире канала UA: Первый. Кто одержит победу – неизвестно, впрочем, судьбу исполнителя или группы решит требовательное жюри в составе Тараса Тополи, Джамалы и Юлии Саниной, которых впервые выбрали украинцы в Действии. Половину результата голосования обеспечат украинцы, тоже впервые в истории украинского конкурса будут голосовать в приложении после выступлений всех финалистов.

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Отбор Евровидения, к сожалению, пройдет в укрытии Киева, но его место проведения не разглашается. Все для безопасности как конкурсантов, так и гостей и команды Евровидения. Купить билеты на запад тоже в этом году будет невозможно.

Редакция Showbiz 24 решила поинтересоваться у Вас, кто сможет одержать победу и представить Украину на международном конкурсе в мае в городе Ливерпуль, Великобритания. Отметим, что вопреки победе Kalush Orhcestra в 2022 году конкурс решили перенести в другую страну из-за российско-украинской войны.