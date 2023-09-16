Нотаріус Христина Горняк відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Деякі з них стосувалися будинку, яку Христина придбала з колишнім чоловіком – Володимиром Остапчуком.
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Чи подала в суд на Остапчука Христина Горняк
Прихильники запитали у Христини, чи подала вона у суд на Остапчука через те, що він не йде на зв'язок з приводу будинку.
Я поки нікуди не зверталась, чекаю на совість свого колишнього чоловіка і діалог,
– відповіла Горняк.
Христина Горняк про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз
Фани припустили, що шоумен за умовчанням вважає будинок своїм. Бо свого часу він подарував дружині (однак тоді пара ще не була у шлюбі) авто.
"Може і вважає, я не знаю. Автомобіль дарував ще до шлюбу – це перше. Ще дарував прикраси, сумочки, але до чого тут дарунки? Я теж дарувала багато чого, то до чого ж це? Я не рахую взагалі, хто що дарував. До спільного майна подружжя це вже не відноситься".
Христина Горняк про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз
Колишнє подружжя не може поділити будинок: у чому справа
- На початку червня Володимир Остапчук та його дівчина зайнялися облаштуванням будинку "Золоче Прованс". Тоді колишня дружина дізналась про це від фанів. Вона пошкодувала, що не уклала з шоуменом шлюбну угоду.
- Ведучий заявив, що планує жити з Катериною у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить саме їй як спільно нажите майно.
- Після того, як Остапчук і його дівчина зайнялись пошуком ландшафтного дизайнера та підбором деталей дому, Горняк пригрозила колишньому чоловіку судом. Вона запропонувала мирне рішення, але Володимир досі не йде на діалог.