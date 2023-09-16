Нотаріус Христина Горняк відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Деякі з них стосувалися будинку, яку Христина придбала з колишнім чоловіком – Володимиром Остапчуком.

До слова "Виїжджає і "під шумок" заробляє": Остапчука захейтили за проведення весілля в Хорватії

Чи подала в суд на Остапчука Христина Горняк

Прихильники запитали у Христини, чи подала вона у суд на Остапчука через те, що він не йде на зв'язок з приводу будинку.

Я поки нікуди не зверталась, чекаю на совість свого колишнього чоловіка і діалог,

– відповіла Горняк.



Христина Горняк про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз

Фани припустили, що шоумен за умовчанням вважає будинок своїм. Бо свого часу він подарував дружині (однак тоді пара ще не була у шлюбі) авто.

"Може і вважає, я не знаю. Автомобіль дарував ще до шлюбу – це перше. Ще дарував прикраси, сумочки, але до чого тут дарунки? Я теж дарувала багато чого, то до чого ж це? Я не рахую взагалі, хто що дарував. До спільного майна подружжя це вже не відноситься".



Христина Горняк про колишнього / Фото з інстаграм-сторіз

Колишнє подружжя не може поділити будинок: у чому справа