Схожий випадок був у червні – шоумен виїжджав за кордон, щоб провести день народження. Тоді Остапчук оскандалився, бо спілкувався російською з деякими гостями.

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Тепер Володимир провів весілля у Хорватії. Очевидно, одружувалися українці, бо ведучий вів церемонію українською мовою. Відео з подій поширили гості у соцмережах, а блогер Богдан Беспалов поділився ним у телеграмі.

Проте хейтери почали запитувати, як телеведучий зумів залишити країну в умовах повномасштабної війни, адже виїзд чоловікам за кордон заборонено.

Крім того, деякі підписники припускають, що Остапчук прикривається проведенням благодійних заходів у Європі, але сам проводить приватні свята, щоб заробити:

"Володимир Остапчук, виїхавши з України вкотре під "соусом" благодійності… Так нахабно і підло прикриватися, щоб заробляти заради власного збагачення".

"Від його інтелекту та ментального наповнення не варто було очікувати чогось іншого".

"Швидше за все, виїжджає він законно для якихось узгоджених заходів, а потім уже заразом "під шумок" проводить весілля".

"Виходить, що звичайним українцям не можна заробляти закордоном, а “помазаним” можна. У чому тоді сенс заборони виїзду, коли це виглядає як плювок в обличчя нашим громадянам?".

"Може, він провів це весілля благодійно?".

"Як йому вдалося отримати право на виїзд – це темне питання. А ці всі казочки про "докупити дещо на ЗСУ" – це все гра на випередження, щоб не зашкваритися як минулого разу".

Сам Остапчук у соцмережах поки не коментував цей інцидент. Раніше він лише анонсував наприкінці серпня благодійний виступ у Барселоні.

Важливо! Це не перший скандал з Остапчуком. Нещодавно у випуску "Мекнув – питайте" він разом з Позитивом та Богданом Буше обговорювали жінок. Чоловіки почали давати оцінки жінкам. Це здійняло багато хейту. Більше про скандал та реакції мережі й зірок – читайте в матеріалі 24 Каналу.