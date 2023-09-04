Схожий випадок був у червні – шоумен виїжджав за кордон, щоб провести день народження. Тоді Остапчук оскандалився, бо спілкувався російською з деякими гостями.
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Тепер Володимир провів весілля у Хорватії. Очевидно, одружувалися українці, бо ведучий вів церемонію українською мовою. Відео з подій поширили гості у соцмережах, а блогер Богдан Беспалов поділився ним у телеграмі.
Проте хейтери почали запитувати, як телеведучий зумів залишити країну в умовах повномасштабної війни, адже виїзд чоловікам за кордон заборонено.
Крім того, деякі підписники припускають, що Остапчук прикривається проведенням благодійних заходів у Європі, але сам проводить приватні свята, щоб заробити:
- "Володимир Остапчук, виїхавши з України вкотре під "соусом" благодійності… Так нахабно і підло прикриватися, щоб заробляти заради власного збагачення".
- "Від його інтелекту та ментального наповнення не варто було очікувати чогось іншого".
- "Швидше за все, виїжджає він законно для якихось узгоджених заходів, а потім уже заразом "під шумок" проводить весілля".
- "Виходить, що звичайним українцям не можна заробляти закордоном, а “помазаним” можна. У чому тоді сенс заборони виїзду, коли це виглядає як плювок в обличчя нашим громадянам?".
- "Може, він провів це весілля благодійно?".
- "Як йому вдалося отримати право на виїзд – це темне питання. А ці всі казочки про "докупити дещо на ЗСУ" – це все гра на випередження, щоб не зашкваритися як минулого разу".
Сам Остапчук у соцмережах поки не коментував цей інцидент. Раніше він лише анонсував наприкінці серпня благодійний виступ у Барселоні.