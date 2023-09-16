Нотариус Кристина Горняк ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Некоторые из них касались дома, который Кристина приобрела с бывшим мужем – Владимиром Остапчуком.
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Подала ли в суд на Остапчука Кристина Горняк
Сторонники спросили Кристину, подала ли она в суд на Остапчука из-за того, что он не идет на связь по поводу дома.
Я пока никуда не обращалась, жду совести своего бывшего мужа и диалог,
– ответила Горняк.
Кристина Горняк о бывшем / Фото с инстаграм-сториз
Фаны предположили, что шоумен по умолчанию считает дом своим. Ибо в свое время он подарил жене (однако тогда пара еще не была в браке) авто.
"Может и считает, я не знаю. Автомобиль дарил еще до брака – это первое. Еще дарил украшения, сумочки, но при чем здесь подарки? Я тоже дарила многое, то при чем же это? Я не считаю вообще, кто что дарил. К общему имуществу супругов это уже не относится".
Кристина Горняк о бывшем / Фото с инстаграм-сториз
Бывшие супруги не могут поделить дом: в чем дело
- В начале июня Владимир Остапчук и его девушка занялись обустройством дома "Золоче Прованс". Тогда бывшая жена узнала это от фанатов. Она пожалела, что не заключила с шоуменом брачный договор.
- Ведущий заявил, что планирует жить с Екатериной в этом доме. Кристина тогда заметила, что с ней никто этот вопрос не решил, хотя по закону половина дома принадлежит именно ей как совместно нажитое имущество.
- После того как Остапчук и его девушка занялись поиском ландшафтного дизайнера и подбором деталей дома, Горняк пригрозила бывшему мужу судом. Она предложила мирное решение, но Владимир до сих пор не идет на диалог.