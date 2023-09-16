Нотариус Кристина Горняк ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Некоторые из них касались дома, который Кристина приобрела с бывшим мужем – Владимиром Остапчуком.

К слову "Уезжает и "под шумок" зарабатывает": Остапчука захейтили за проведение свадьбы в Хорватии

Подала ли в суд на Остапчука Кристина Горняк

Сторонники спросили Кристину, подала ли она в суд на Остапчука из-за того, что он не идет на связь по поводу дома.

Я пока никуда не обращалась, жду совести своего бывшего мужа и диалог,

– ответила Горняк.



Кристина Горняк о бывшем / Фото с инстаграм-сториз

Фаны предположили, что шоумен по умолчанию считает дом своим. Ибо в свое время он подарил жене (однако тогда пара еще не была в браке) авто.

"Может и считает, я не знаю. Автомобиль дарил еще до брака – это первое. Еще дарил украшения, сумочки, но при чем здесь подарки? Я тоже дарила многое, то при чем же это? Я не считаю вообще, кто что дарил. К общему имуществу супругов это уже не относится".



Кристина Горняк о бывшем / Фото с инстаграм-сториз

Бывшие супруги не могут поделить дом: в чем дело