Христина Горняк заговорила про нові стосунки та будинок з Остапчуком: "Не йде на перемовини"

Христина Горняк нарешті зізналася, що має нові стосунки. Вже кілька тижнів у мережі обговорюють її нового обранця, проте блогерка не називає його ім’я. Колишня дружина Остапчука також відповіла на питання про їхній будинок під Києвом.

Ще на початку червня Остапчук та його дівчина Катерина зайнялися облаштуванням будинку. Тоді колишня дружина шоумена різко відреагувала й пошкодувала, що не уклала шлюбну угоду.

До теми Мовчати не буду, – Христина Горняк різко звернулась до Остапчука, який облаштовує їхній дім

Горняк має нові стосунки

У соцмережах блогерка вперше зізналася, що справді має стосунки. Проте Христина вирішила поки не розкривати ім’я свого коханого.

"Ім'я поки потримаю в секреті. Як буду готова – поділюсь", – написала вона.



Христина Горняк відповіла на питання про стосунки / Скриншот з інстаграму

Раніше вона розповідала, що має нового залицяльника та заявила, що починає закохуватися. Схоже, що чоловік з Австрії, адже саме там зараз живе Христина Горняк.

Горняк розповіла про будинок

У блогерки поцікавилися, як вона ставиться до того, що ведучий Володимир Остапчук продовжує робити ремонт у будинку, який вони придбали разом.

На це Христина відповіла, що вони досі ні про що не домовилися.

Я поки що не піднімаю цю тему. Скажу тільки, що на перемовини екс-чоловік не йде та не притримується домовленостей… Далі час покаже, буду з вами ділитися,

– сказала Горняк.



Христина Горняк розповіла про будинок з Остапчуком / Скриншот

Нагадаємо, що Володимир Остапчук ствердно відповів на запитання, чи планує жити з Катериною Полтавською у цьому будинку. Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить їй.

До слова, розташований будинок у селі Вишеньки Бориспільського району у котеджному містечку "Золоче Прованс".