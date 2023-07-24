Колишня дружина Володимира Остапчука натякнула, що живе з іншим чоловіком

Після розлучення з Володимиром Остапчуком Христина Горняк не поспішає ділитися особистим життям у соцмережах. Раніше дівчина зізналася, що має залицяльника, а тепер натякнула, що вже навіть живе з новим обранцем.

Ще в травні цього року Христина Горняк зізналася, що має нового залицяльника. Тоді вона заявила, що починає закохуватися.

Цікаво Будемо жити разом, – реакція Горняк на те, що Остапчук облаштовує їхній дім з новою коханою

Христина Горняк натякнула, що живе з бойфрендом

Тепер блогерка поділилася курйозним інцидентом з коханим. Через це шанувальники припустили, що пара вже живе разом.

Так, в Інстаграм-сторіс Горняк повідомила, що вирішила проявити турботу до бойфренда. Ідея полягала в тому, що попрасувати "його" футболки. Проте через "погану праску" вона зіпсувала одну з них – фарба від напису перейшла на білу тканину.

Коли залишилася одна і хотіла зробити приємне йому, як то кажуть, проявити турботу. Хотіла як краще, але це не я, це погана праска, чесне слово... А соромно мені,

– написала Христина.



Горняк розповіла про курйозний інцидент / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Колишня Остапчука почала переживати через те, як чоловік відреагує на зіпсований одяг. Судячи з принту, футболка від бренду Louis Vuitton, яка може коштувати чималих грошей. "Уб'є" чи ні?" – жартома поцікавилася в підписників Горняк.

Згодом Христина Горняк показала відпочинок з коханим у Відні. Пара разом прогулялася територією Центру Кайзервассеру та покаталася на сапах.

"Рятуємося від спеки.. Ну дуже спекотно у Відні, тому пересунулися ближче до води", – написала вона.



Христина Горняк на відпочинку з коханим / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно колишня дружина Володимира Остапчука вперше зізналася, коли саме вона розлучилася з ведучим та розповіла, як переживає розставання.

І поки Христина Горняк остаточно не наважилася на нові стосунки, її колишній Володимир Остапчук вже кілька місяців перебуває у стосунках з журналісткою Катериною Полтавською.