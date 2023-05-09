Нотаріусиня Христина Горняк поспілкувалась з шанувальниками в інстаграмі. Вона відповіла на їхні запитання у сторіз.

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Христина Горняк про розлучення

Питання розлучення та нових стосунків досі залишається актуальним для підписників колишньої дружини Володимира Остапчука. Христина вперше зізналась, що розставання з шоуменом відбулося восени. З того часу вона не переживала ніяких інших розрив.

З яким? Поки я розлучилась з чоловіком восени, більше розставань не було за цей час,

– написала Христина Горняк.



Христина Горняк про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Також дівчина відповіла на запитання, як реагує на місця, куди раніше ходила разом з Володимиром. Вона поділилась, що сприймає розлучення як досвід.

"Страху немає, ностальгія – ну як сказати, пам'ять, зазвичай, наша тримає дуже багато чого в голові, але з часом це тільки приємні спогади, і життєвий досвід, якому вдячна".



Христина Горняк про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз