Тобі досі болить, – Алекс Топольський з "Холостяка-12" емоційно звернувся до Каті Лозовицької

Головний герой "Холостяка-12" Алекс Топольський поділився думками про інтерв'ю переможниці проєкту Каті Лозовицької. Він вважає, що їй досі болить через розрив і вона не може його відпустити.

Днями Катерина Лозовицька дала нове інтерв'ю, в якому розповіла, чому розійшлася з Топольським. Вона звинуватила Алекса в брехні та хайпі.

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Алекс відреагував на слова Лозовицької

За її словами, Алекс не дарував їй квіти, приділяв мало уваги тощо. Тепер Топольський в Instagram-Stories відповів на слова Каті.

Я хочу підтвердити все, що каже Катя. Я справді не подарував їй квіти, бо бачив та відчував, що вона отримала своє – підписників та популярність, за якою вона прийшла на шоу. Втім, навіть її тато це підтверджував в одному з епізодів шоу. Але я мерзотник,

– заявив Алекс.



Алекс Топольський відреагував на слова Лозовицької / Фото з його інстаграм-сторіс

Крім того, Топольський зазначив, що він нібито негідник, бо одного разу забув всій гаманець і Каті довелося заплатити за його каву.

"Я не приділяв їй уваги та піклування, тому що для неї це все гра – я дно", – додав холостяк.



Алекс Топольський відреагував на слова Лозовицької / Фото з його інстаграм-сторіс

Топольський звернувся до Каті

Алекс Топольський навіть звернувся до Каті Лозовицької, яку він обрав у фіналі шоу. Він зізнався, що хотів написати їй, але вона його заблокувала в соцмережах.

В інтерв'ю я бачив ненависть, образу, приховану агресію. Я знаю, що тобі складно відпустити наш розрив, але намагайся це зробити – відпусти. Я знаю, що тобі досі болить. Ти єдина, хто застряг у минулому. Живи своїм життям,

– сказав Алекс.

На його думку, цими інтерв'ю Каті лише хоче хайпувати та збільшувати собі кількість підписників. "Я тебе вітаю, ти виграла, а тепер просто відпусти", – додав він.



Алекс Топольський звернувся до Лозовицької / Фото з його інстаграм-сторіс

Крім того, Топольський зазначив, що він давно (2 місяці – 24 Канал) у стосунках з дівчиною, яку любить, і побажав кохання Каті.

До слова, в інтерв'ю 24 Каналу Катерина Лозовицька зізналась, що їхні стосунки з Алексом тривали близько місяця. За словами переможниці, їхні стосунки її не влаштовували, тому вона ініціювала розмову про розрив.

До того ж, зараз сама Катерина у стосунках. Вона наголошує, що вони лиш почалися, проте її обранець – гідний чоловік. Сам Алекс Топольський також похвалився романтичним побаченням з дівчиною на Балі. За його словами, пара разом вже близько 2 місяців.