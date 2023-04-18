Після довгої дружби Слава Дьомін та Алекс Топольський посварилися. Алекс натякнув, нібито його колишній друг радів невдачам, але Дьомін вже відреагував на ці слова.

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Слава Дьомін відповів на звинувачення Алекса

За його словами, я, як друг, не зміг порадіти за його успіхи, а ось проблемам навпаки радів... Відповідати на таке я не буду, не хочеться, щоб ви ще більше розчарувалися в цій людині,

– поділився ведучий.

Слава повідомив, що Алекс Топольський заблокував його та сина і в інстаграмі. Схоже, що для Дьоміна це стало неприємною несподіванкою, адже "Холостяк" тепло відгукувався про хрещеника на шоу.

"А ще, коли у нього брала інтерв'ю Анна Олицька та запитала, хто в нього залишився в Україні, про похресника він, звичайно, не згадав. Але ми, в принципі, до цього вже звикли. А ви, друзі, самі робіть висновки. Про себе можу сказати, що я довго терплю, а в якийсь момент просто викреслюю токсичну людину зі свого життя. І це найкращий спосіб почуватися органічно та комфортно", – підсумував Дьомін.

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Нагадаємо, що Слава Дьомін припинив спілкуватися з кумом і другом Топольським у січні 2023, після виходу проєкту "Холостяк". За його словами, виною стали розбіжності у поглядах.

Однак Алекс має іншу думку з цього приводу. Він вважає, що Слава відкрито та щиро радів проблемам колишнього друга, бо його "дратує, що у вашому житті й без них все добре".