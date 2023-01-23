Герої шоу "Холостяк": як склалося їхнє життя після проєкту

Нещодавно закінчився 12 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Головний герой Алекс Топольський не зміг побудувати стосунки з Катею Лозовицькою. Також днями оголосила про розрив пара, яка склалася у фіналі 9 сезону – Даша Квіткова та Нікіта Добринін.

На жаль, більшість "Холостяків" не змогли побудувати сім'ї з тими дівчатами, яких обирали на проєкті. 24 Канал пропонує згадати героїв минулих сезонів романтичного реаліті-шоу та дізнатися, як вони живуть зараз.

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Максим Чмерковський

Перший сезон "Холостяка" на українських телеекранах показали у 2011 році. Тоді кохання на проєкті шукав танцівник Максим Чмерковський, який живе в США. У фіналі він обрав Олександру Шульгіну, проте їхня історія кохання не мала продовження. З 2012 року хореограф у стосунках з колегою Петою Маргатройд. Через 5 років у пари народився син Шай Олександр, а зараз подружжя чекає на другу дитину.

Френсіс Олександр Метью Романов

У другому сезоні українські дівчата боролися за серце нащадка царської династії Романових Френсіса Метью. Обраницею чоловіка стала Олена Ряснова, але їхня історія тривала недовго. У соцмережах Френсіс неактивний, там лише інколи публікує відео спортивних тренувань. Про особисте життя не розповідає.

Андрій Іскорнєв

Наступним чоловіком, який намагався знайти кохану на шоу, був пластичний хірург Андрій Іскорнєв. У фіналі він обрав Анну Козирь, проте їхній союз швидко розпався. Іскорнєв є росіянином, але зараз живе в США. Він замовчує війну в Україні. Про особисте життя також не розповідає.

Костянтин Євтушенко

Підприємець Костянтин Євтушенко був єдиним україномовним "Холостяком". У фіналі четвертого сезону реаліті-шоу чоловік обрав Анну Селюкову, але невдовзі розійшовся з нею. У 2014 році обраницею Костянтина стала олімпійська чемпіонка, багатоборка Наталія Добринська. Подружжя виховує трьох дітей.

Сергій Мельник

Обраницею футболіста Сергія Мельника, який був головним героєм 5 сезону, стала Марина Кіщук. Наразі Сергій займає активну проукраїнську позицію, допомагає ЗСУ, розповідає своїй аудиторії про війну в Україні. Однак про особисте життя мовчить.

Іраклі Макацарія

За серце грузина Іраклі Макацарія українські дівчата боролися в 6 сезоні. Тоді чоловік обрав Альону Лесик, але кохання швидко закінчилося. Іраклі є медійною особою, активно веде блог в інстаграмі, показує своє життя. Влітку 2022 року відбулося весілля Іраклі з Лізою Чичуа. Чоловік тривалий час приховував ці стосунки, однак тепер часто тішить прихильників спільними світлинами з дружиною.

З перших днів повномасштабної війни він підтримав Україну. Іраклі підіймав український прапор, а також показував гуманітарну допомогу, яку сортував для українців в Грузії. На сторінці в Іраклі було декілька дописів про війну.

Дмитро Черкасов

Стосунки спортсмена Дмитра Черкасова та Лідії Немченко також не мали продовження. У 2018 році чоловік одружився з дівчиною Олександром, яка народила йому 2 синів. Відомо, що Саша була таємною шанувальницею Дмитра, коли він був на "Холостяку". Одного разу наважилася написати Черкасмову в особисті повідомлення і їхня історія почалася.

Рожден

У фіналі 8 сезону співак обрав Іванну Гончарук, але їхні стосунки не мали продовження поза камерами. Музикант народився в Одесі, але зараз будує кар'єру в Росії, яка неодноразово запускала ракети по рідному місту. Ще перед повномасштабним вторгненням він анонсував концерт у Санкт-Петербурзі. Від 24 лютого жодного разу не висловлювався проти війни, а його сторінка в інстаграмі недоступна для користувачів соціальної мережі в Україні.

Нікіта Добринін

Єдиною парою, яка побудувала сім'ю після проєкту, стали головні герої 9 сезону – телеведучий Нікіта Добринін і блогерка Даша Квіткова. У 2020 році закохані зіграли весілля, а у 2021 в них народився син Лев. Здавалося, що подружжя є прикладом зразкової сім'ї, але на початку 2023 Даша заявила про розрив з Нікітою.

За словами Квіткової, вона досі кохає Добриніна, але стосунки розвивалися дуже стрімно, закохані перенаситились одне одним. Наразі вони живуть окремо, працюють з психологом, щоб мати здорові батьківські стосунки. Не виключають, що колись знову будть разом, буде друга дитина, як вони й мріяли ще кілька тижнів тому.

Максим Михайлюк

Пілот Максим Михайлюк був головним героєм 10 сезону "Холостяка". У фіналі він обрав Дашу Ульянову, однак пара не будувала стосунки поза камерами, бо Максим зізнався, що на проєкті мав інтим з іншою дівчиною, а для Даші такий вчинок – зрада.

Згодом Михайлюк закрутив роман з моделлю Дашею Хлистун. Дівчина завагітніла і народила пілотові доньку Аріану. Під час повномасштабного вторгнення чоловік публікував фото у військовій формі та зі зброєю, однак наразі невідомо, чи брав участь у якихось бойових діях. У соцмережах Максим публікує фото з рідними, наприкінці грудня був у відрядженні у Франції, де відпочивав з коханою в Альпах.

Михайло Заливако

В 11 сезоні "Холостяком" був харківський бізнесмен Михайло Заливако. У фіналі він зізнався в коханні Анні Богдан. Деякий час закохані жили разом, однак влітку 2022 року заявили про розрив. Згодом Анну та Максима "застукали" за обіймами у Львові. Та Богдан запевняє, що не спілкується з екс-коханим.

До повномасштабного вторгнення Заливако був активним у соцмережах, але зараз здебільшого мовчить. У жовтні 2022 він повідомив, що перебуває в Нью-Йорку. Де бізнесмен зараз і чи є в нього кохана – невідомо.

Алекс Топольський

12 сезон був одним з найочікуваніших. Спершу прем'єру відклали, бо почалася повномасштабна війна, потім – через технічні причини. Однак восени на телекранах таки показали проєкт за участі Алекса Топольського. У фіналі Алекс обрав Катю Лозовицьку, але їхні стосунки також швидко закінчилися.

Наразі бізнесмен перебуває на Балі. Схоже, що в нього немає нової обраниці.



Алекс Топольський / Фото з інстаграму "Холостяка-12"