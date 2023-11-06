Григорій Решетник розсекретив, чи буде 13 сезон "Холостяка"
Джерело:Люкс ФМ
Серед романтичних реаліті-шоу небагато проєктів привертають стільки уваги й захоплюють глядачів у всьому світі, як "Холостяк". Зокрема, шоу має неабияку популярність в Україні. Так, ведучий проєкту Григорій Решетник відповів на хвилююче питання – чи вийде 13 сезон довгоочікуваного реаліті.
За словами телеведучого, проєкту бути. Крім того, з'ясувалось, що продакшн має намір зняти як "Холостяка", так і "Холостячку".
До теми "Холостяк" Макс Михайлюк з дружиною розсекретили стать майбутньої дитини: відео з гендер-паті
Новий сезон "Холостяка" і "Холостячки"
Наразі команда шукає людей на головні ролі. Водночас вихід шоу значною мірою залежить від ситуації, що складеться в країні.
Вірю, що нам вдасться реалізувати проєкти. Зараз іде пошук героїв. Втім, все залежить від ситуації в країні. У нас велика команда, якій треба працювати, але процес ускладнюється сиренами. Вони заважають романтиці. Драйв шоу втрачається, якщо побачення буде перебиватися тривогою і всі йтимуть до укриття, але ми працюємо, аби таки вдалося відзняти нові сезони,
– наголосив Решетник.
Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн
Як склалося життя переможця останнього сезону "Холостяка"
- 12 сезон виявився одним із найочікуваніших. Прем'єру шоу двічі переносили. Спочатку її відклали через початок повномасштабного вторгнення. Згодом сталися технічні причини, які також завадили вийти "Холостяку" на екрани. Та все ж восени глядачі нарешті змогли насолодитися довгоочікуваним проєктом за участю Алекса Топольського.
- У фіналі чоловік обрав Катю Лозовицьку, втім після завершення шоу вони зустрічалися лише місяць. На постшоу Топольський зізнався, що під час стосунків з Катею думав про іншу фіналістку Сашу Мудру.
- Зараз у переможниці проєкту нові стосунки. Вона зустрічається з Володимиром, який родом з України, втім живе та працює в Польщі. Катерина вже навіть познайомила батьків з новим обранцем і часом публікує спільні фото та відео з ним в соцмережах.
- Водночас Алекс зараз мешкає на Балі. У березні він розповів, що має дівчину. Його 23-річна кохана – дизайнерка, дівчина має власний бренд жіночої білизни. Вони з Алексом познайомилися в кафе і нову обраницю зовсім не бентежить той факт, що чоловік брав участь в шоу "Холостяк.