За словами телеведучого, проєкту бути. Крім того, з'ясувалось, що продакшн має намір зняти як "Холостяка", так і "Холостячку".

До теми "Холостяк" Макс Михайлюк з дружиною розсекретили стать майбутньої дитини: відео з гендер-паті

Новий сезон "Холостяка" і "Холостячки"

Наразі команда шукає людей на головні ролі. Водночас вихід шоу значною мірою залежить від ситуації, що складеться в країні.

Вірю, що нам вдасться реалізувати проєкти. Зараз іде пошук героїв. Втім, все залежить від ситуації в країні. У нас велика команда, якій треба працювати, але процес ускладнюється сиренами. Вони заважають романтиці. Драйв шоу втрачається, якщо побачення буде перебиватися тривогою і всі йтимуть до укриття, але ми працюємо, аби таки вдалося відзняти нові сезони,

– наголосив Решетник.

Інтерв'ю з Григорієм Решетником: дивіться відео онлайн

Як склалося життя переможця останнього сезону "Холостяка"