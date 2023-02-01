Многие девушки после окончание проекта стали рассказывать свои впечатления от главного героя. Многие отмечали, что на самом деле у Топольского нет никакого бизнеса и до миллионера ему далеко.
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Есть ли бизнес у Алекса Топольского
В новом интервью мужчина ответил на слухи по этому поводу и подчеркнул, что он никогда не был риелтором. Многих зрителей действительно интересует, есть ли у него бизнес недвижимости, доходы, о которых говорили на шоу. Чтобы развеять все сомнения, в своем телеграмм-канале Алекс опубликовал налоговую декларацию за 2020 год. Тогда была кульминация его бизнеса, вместе с партнером в Майами и Лос-Анджелесе было в аренде и субаренде 55 апартаментов.
Это крупный бизнес, где годовой оборот составлял 4 миллиона долларов. Маржа – 50%. Это обычный, стабильный бизнес. Риэлтором никогда не был. Откуда эта информация – не знаю,
– подчеркнул Топольский.
Интервью Алекса Топольского: смотрите видео онлайн
Сколько зарабатывает "Холостяк" Топольский
Муж признался, что до пандемии коронавируса точно зарабатывал в 2 раза больше, чем сейчас. Пока у него осталось 25 апартаментов в Лос-Анджелесе и 3 виллы на Бали, где Топольский живет уже несколько месяцев. Однако он уже проанализировал рынок там и имеет перспективы развития бизнеса там.
До COVID-19 зарабатывал 50 – 65 тысяч долларов в месяц, сейчас это 20 – 25 тысяч,
– подчеркнул Алекс.
- Участница 12-го сезона "Холостяка" Юля Кучеренко в интервью рассказывала, что слышала, что люксовых апартаментов у него нет, он простой риелтор.
- А другая девушка, которая также боролась за сердце Топольского, Марина призналась – еще во время съемок у нее закрадывались мысли, что до миллионера ему далеко. Также она сомневалась в искренности "Холостяка".