Многие девушки после окончание проекта стали рассказывать свои впечатления от главного героя. Многие отмечали, что на самом деле у Топольского нет никакого бизнеса и до миллионера ему далеко.

Вас может заинтересовать Попрощался рано, – "Холостяк" Топольский назвал девушку, о вылете которой жалеет

Есть ли бизнес у Алекса Топольского

В новом интервью мужчина ответил на слухи по этому поводу и подчеркнул, что он никогда не был риелтором. Многих зрителей действительно интересует, есть ли у него бизнес недвижимости, доходы, о которых говорили на шоу. Чтобы развеять все сомнения, в своем телеграмм-канале Алекс опубликовал налоговую декларацию за 2020 год. Тогда была кульминация его бизнеса, вместе с партнером в Майами и Лос-Анджелесе было в аренде и субаренде 55 апартаментов.

Это крупный бизнес, где годовой оборот составлял 4 миллиона долларов. Маржа – 50%. Это обычный, стабильный бизнес. Риэлтором никогда не был. Откуда эта информация – не знаю,

– подчеркнул Топольский.

Интервью Алекса Топольского: смотрите видео онлайн

Сколько зарабатывает "Холостяк" Топольский

Муж признался, что до пандемии коронавируса точно зарабатывал в 2 раза больше, чем сейчас. Пока у него осталось 25 апартаментов в Лос-Анджелесе и 3 виллы на Бали, где Топольский живет уже несколько месяцев. Однако он уже проанализировал рынок там и имеет перспективы развития бизнеса там.

До COVID-19 зарабатывал 50 – 65 тысяч долларов в месяц, сейчас это 20 – 25 тысяч,

– подчеркнул Алекс.