"Холостяк" та Розалі створили мультик з казки про їхнє кохання: зворушливе відео

Герой романтичного шоу "Холостяк-11" та одна з учасниць Розалі на кількох побаченнях творили казку про дівчину. В останньому випуску пара екранізувала чуттєву історію.

З 7 випуску романтичного шоу "Холостяк" Михайло Заливако та Розалі писали "Казку про Розалі", де розповідали про історію учасниці та її зустріч з головним героєм проєкту.

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Мультик "про Розалі"

Вже в 11 випуску пара вирішила екранізувати казку та перетворити її в мультик. Перед знайомством Розалі з батьками Михайла закохані відправилися до мультиплікаційної студії.

Там вони намалювали головних героїв та кілька сцен з казки, які придумали раніше. Згодом Розалі та Михайло вирушили на звукозапису та озвучили зворушливий мультфільм. Його відео показали в інстаграмі проєкту.

Зазначимо, що коли пара малювала героїв та кадри мультика, вони багато сміялися та обіймалися, тому стали значно ближчими. Розалі навіть зізналась, що відчула стан закоханості.

Фінал "Холостяка"

В цю п'ятницю, 21 травня, Михайло Заливако зробить один із найважливіших виборів у його житті та назве свою обраницю, з якою продовжить стосунки після завершення проєкту.

Варто зауважити, що цього разу фіналісток є 3, адже "Холостяк" повернув Юлю після її листа. Анна Богдан вже висловилась стосовно неочікуваного повернення. Отож, за серце Михайла в коханні у 12, фінальному випуску боротимуться: