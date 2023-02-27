Закручу такий роман, – Вікторія Варлей про "Холостяка" з Олексієм Дурнєвим
Ще до прем'єри 12 сезону "Холостяка" були чутки, що головним героєм може бути ведучий та шоумен Олексій Дурнєв. Вікторія Варлей зізналася, що дуже хотіла поборотися саме за його серце.
В інтерв'ю 24 Каналу Вікторія пояснила, що вони дуже схожі, тому хотіла закрутити роман з Олексієм. Однак той відмовився, оскільки за участь у проєкті пропонували замалий гонорар.
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Чому Варлей хотіла, щоб "Холостяком" був Дурнєв
Вікторія зізналася, що дуже хотіла, щоб "Холостяком" був саме Олексій, оскільки він дуже харизматичний, має чудове почуття гумору. В цьому вони схожі.
Думала: "Боже, я вже закручу такий роман, ми будемо така пара, ми просто будемо парою цієї країни, яку будуть всі обговорювати",
– пригадала акторка.
Однак Олексій відмовився від зйомок. Коли на першій вечірці Вікторія вийшла з машини, була на такому адреналіні, що спочатку взагалі не зрозуміла, хто там стоїть. Побачила хлопця зі світлим волоссям і зрозуміла, що це не Олексій. Поки йшла на зустріч, намагалася зрозуміти, хто ж там: "Було відчуття, що має бути якась зірка. Коли побачила Алекса, зовнішньо він мені сподобався".
Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, раніше про участь в "Холостяку" з Олексієм Дурнєвим висловлювалася переможниця 12 сезону Катерина Лозовицька. Дівчина з захопленням відреагувала на такого героя. За словами Каті, було б цікаво взяти участь у проєкті з Олексієм, оскільки це було б весело, а також розкрило його з іншого, романтичного боку.