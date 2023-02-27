В интервью 24 Каналу Виктория объяснила, что они очень похожи, потому хотела закрутить роман с Алексеем. Однако тот отказался, поскольку за участие в проекте предлагали малый гонорар.

Не упустите Виктория Варлей принимала участие в грузинских "Танцах": до скольких выпусков она продержалась

Почему Варлей хотела, чтобы "Холостяком" был Дурнев

Виктория призналась, что очень хотела, чтобы "Холостяком" был именно Алексей, поскольку он очень харизматичный, испытывает прекрасное чувство юмора. В этом они схожи.

Думала: "Боже, я уже закручу такой роман, мы будем такая пара, мы просто будем парой этой страны, которую будут все обсуждать",

– вспомнила актриса.

Однако Алексей отказался от съемок. Когда на первой вечеринке Виктория вышла из машины, была на таком адреналине, что поначалу вообще не поняла, кто там стоит. Увидела парня со светлыми волосами и поняла, что это не Алексей. Пока шла на встречу, пыталась понять, кто там: "Было ощущение, что должна быть какая-то звезда. Когда увидела Алекса, внешне он мне понравился".

Полное интервью с Викторией Варлей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Интервью с Викторией Варлей: смотрите видео онлайн

Напомним, ранее об участии в "Холостяке" с Алексеем Дурневым высказывалось победительница 12 сезона Екатерина Лозовицкая. Девушка с увлечением отреагировала на такого героя. По словам Кати, было бы интересно поучаствовать в проекте с Алексеем, поскольку это было бы весело, а также раскрыло его с другой, романтической стороны.