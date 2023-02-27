В інтерв'ю 24 Каналу Вікторія пояснила, що вони дуже схожі, тому хотіла закрутити роман з Олексієм. Однак той відмовився, оскільки за участь у проєкті пропонували замалий гонорар.

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Чому Варлей хотіла, щоб "Холостяком" був Дурнєв

Вікторія зізналася, що дуже хотіла, щоб "Холостяком" був саме Олексій, оскільки він дуже харизматичний, має чудове почуття гумору. В цьому вони схожі.

Думала: "Боже, я вже закручу такий роман, ми будемо така пара, ми просто будемо парою цієї країни, яку будуть всі обговорювати",

– пригадала акторка.

Однак Олексій відмовився від зйомок. Коли на першій вечірці Вікторія вийшла з машини, була на такому адреналіні, що спочатку взагалі не зрозуміла, хто там стоїть. Побачила хлопця зі світлим волоссям і зрозуміла, що це не Олексій. Поки йшла на зустріч, намагалася зрозуміти, хто ж там: "Було відчуття, що має бути якась зірка. Коли побачила Алекса, зовнішньо він мені сподобався".

Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше про участь в "Холостяку" з Олексієм Дурнєвим висловлювалася переможниця 12 сезону Катерина Лозовицька. Дівчина з захопленням відреагувала на такого героя. За словами Каті, було б цікаво взяти участь у проєкті з Олексієм, оскільки це було б весело, а також розкрило його з іншого, романтичного боку.