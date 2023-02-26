Українська акторка та учасниця "Холостяка" розповіла, що досить давно була героїнею ще одного проєкту. Це було шоу "Танці з зірками" в Грузії.

Читайте також "Поводилася огидно": фіналістка "Холостяка" розповіла про образливе повідомлення від Алекса

Вікторія Варлей брала участь у грузинських "Танцях"

Я колись брала участь в "Танцях з зірками" в Грузії. Це було десь років 5 тому. Мене там дуже круто приймали. Перед проєктом я знімалася у серіалі, тобто люди вже мене знали. Мені запропонували "Танці з зірками" і я погодилася. Це був дуже класний досвід. Я провела там декілька місяців.

Акторка зізналась, що пішла з проєкту вже в 4 епізоді. Але не через труднощі навчання, навпаки – Вікторії вдавалося танцювати, і її полюбили глядачі.

"Скажу чесно, у мене був договір, що я тільки до 4 епізоду, бо мала заплановані зйомки в Києві. У мене був підписаний контракт з каналом в Україні, треба було повернутись. На той час мені сказали: "Слухай, ну ми подивимось, може глядачі взагалі не будуть за тебе голосувати". Але вийшло так, що глядачі за мене голосували, в мене дуже класно виходило, бо маю хореографічне минуле. Продюсерам довелося вигадати травму, через яку я не можу продовжувати участь. Тому в Україні я дуже хотіла б взяти участь в "Танцях з зірками", бо це люблю".

Інтерв'ю з Вікторією Варлей: дивіться відео онлайн

Українські зірки в іноземних "Танців з зірками"