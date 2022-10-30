Аделіна є танцівницею, була в балеті Насті Каменських, а також на "Танцях з зірками", де танцювала в парі з головним героєм "Холостяка-5" – футболістом Сергієм Мельником. Тепер дівчина вирішила спробувати знайти кохання на реаліті-шоу.

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Аделіна Делі про "Холостяк-12"

Та, схоже, що досвід Аделіни на цьому романтичному проєкті був невдалим. На першій вечірці вона подарувала Алексу Топольському подушку зі своїм зображенням у повний зріст. Після прем'єри висловилася про такий сюрприз для "Холостяка".

Поки мала, взагалі не соромно, один раз живемо. Буде мені 37, переглядатиму і реготатиму, або нові перли будуть. Люблю ставитися до всього просто і з позитивом, так цікавіше. Фото, до речі, було зроблене за 15 хвилин до від'їзду в "чудову" подорож під назвою "Холостяк",

– написала Аделіна під знімком.

Також у сторіс вона відповідала на запитання підписників. Хтось з фоловерів запитав Аделіну: "Як можна показувати почуття, коли навколо камери?". На це запитання вона відповіла неоднозначно, натякнувши на зйомки за сценарієм.

Кожна дівчина приходить туди зі своєю метою, а вузьколобі люди вірять. Чоловіки, можливо, справді шукають кохання. Але це точно не про мій сезон,

– поділилася Аделіна.



Аделіна Делі про "Холостяк-12" / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

У новому інтерв'ю про нещирість проєкту розповіла Даша Квіткова. Вона була учасницею 9 сезону і поділилася, як з допомогою монтажу з неї намагалися зробити лицемірну дівчину.

Яким було знайомство головного героя "Холостяка-12" Алекса Топольського з дівчатами і як пройшов перший випуск – читайте тут. А також зібрали для вас все, що відомо про учасниць 12 сезону.