В финале 11 сезона "Холостяка", который состоялся в пятницу, 21 мая, Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Мужчина шел на реалити-шоу, чтобы найти свою любовь и таки смог это сделать.
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Романтическое фото "Холостяка" Михаила и Анны
На личной странице в инстаграме мужчина опубликовал трогательный пост. Заливако обнародовал фото, где предстал перед камерой вместе с любимой. Михаил и Анна изображены в локации, где и происходила финальная церемония.
Влюбленные нежно обнимают друг друга и улыбаются. Они не скрывают своего счастья. Именно на проекте Анна и Михаил смогли начать свою историю любви.
Заливако не был многословным и дополнил публикацию смайликом в виде сердечка. О чувствах к избраннице он ранее заявил на всю страну, сказав в финале: "Я люблю тебя!".
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Реакция сети
Однако такой выбор "Холостяка" изрядно огорчил некоторых зрителей шоу. Они отмечают, что Михаил поступил плохо по отношению к Юлии, поскольку сначала дал ей надежду на отношения и сразу же забрал ее.
- "Зачем делать больно Юле? Ты опустился в глазах всех зрителей".
- "В этом сезоне не было настоящего мужчины, а был какой-то мальчик, который играет с чувствами и делает больно".
- "Как это неправильно! Нельзя было так с Юлей поступать. Настоящий мужчина так не делает".
- "Это далеко не реалити. Шоу... Этот сезон "переплюнул" все предыдущие. Для чего так издеваться над чувствами?"
- "С Юлей была не любовь? Зачем тогда давать надежду? Разочаровал".
Но есть зрители, которые искренне рады за Михаила и Анну, и поздравляют их с продолжением истории любви.
- "Шикарные!"
- "Счастья вам!"
- "Красивые! Поздравляю!"
- "Классные!"
- "Победила любовь!"