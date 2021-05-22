В финале 11 сезона "Холостяка", который состоялся в пятницу, 21 мая, Михаил Заливако выбрал Анну Богдан. Мужчина шел на реалити-шоу, чтобы найти свою любовь и таки смог это сделать.

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Романтическое фото "Холостяка" Михаила и Анны

На личной странице в инстаграме мужчина опубликовал трогательный пост. Заливако обнародовал фото, где предстал перед камерой вместе с любимой. Михаил и Анна изображены в локации, где и происходила финальная церемония.

Влюбленные нежно обнимают друг друга и улыбаются. Они не скрывают своего счастья. Именно на проекте Анна и Михаил смогли начать свою историю любви.

Заливако не был многословным и дополнил публикацию смайликом в виде сердечка. О чувствах к избраннице он ранее заявил на всю страну, сказав в финале: "Я люблю тебя!".

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Реакция сети

Однако такой выбор "Холостяка" изрядно огорчил некоторых зрителей шоу. Они отмечают, что Михаил поступил плохо по отношению к Юлии, поскольку сначала дал ей надежду на отношения и сразу же забрал ее.

"Зачем делать больно Юле? Ты опустился в глазах всех зрителей".

"В этом сезоне не было настоящего мужчины, а был какой-то мальчик, который играет с чувствами и делает больно".

"Как это неправильно! Нельзя было так с Юлей поступать. Настоящий мужчина так не делает".

"Это далеко не реалити. Шоу... Этот сезон "переплюнул" все предыдущие. Для чего так издеваться над чувствами?"

"С Юлей была не любовь? Зачем тогда давать надежду? Разочаровал".

Но есть зрители, которые искренне рады за Михаила и Анну, и поздравляют их с продолжением истории любви.