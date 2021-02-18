"Холостяк" Михайло Заливако зворушливо привітав бабусю з 99-річчям: теплі фото

18 лютого 2021 , 14:53
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Джерело:

інстаграм Михайла Заливаки

Михайло Заливако, учасник 11 сезону шоу "Холостяк", привітав свою бабусю з днем народження. 18 лютого їй виповнилося 99 років.

Учасник 11 сезону найромантичнішого проєкту "Холостяк" поділився новими фото на своїй сторінці. Він показав 99-річну бабусю та привітав її з днем народження.

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Михайло Заливако привітав бабусю з її днем

Сьогодні, 18 лютого, бабуся українського "Холостяка", святкує день народження. З нагоди свята Михайло Заливако привітав її з 99-річчям. Він показав чуттєві фото з найріднішою.

Перед камерою Михайло Заливако постав у спортивному костюмі бордового кольору. Він сів до бабусі на ліжко та чуттєво її обійняв. Помітно, що "холостяк" ніжно та з теплотою ставиться до своїх близьких.

Тебе я можу слухати вічно. 99 років гордості. Мій герой!
– підписав світлини Михайло Заливако.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальники "холостяка" приєдналися до привітань:

  • Яке щастя! Дорогий час, який проводите разом. Здоров'я їй;
  • Скільки тепла на цих фото;
  • Вітаємо! Здоров'я і щастя їй;
  • Клас;
  • Як вам пощастило;
  • Просльозилась… Як тобі пощастило, здоров'я бабусі;
  • Здоров'я і сил бабусі;
  • Як це нейовірно.

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