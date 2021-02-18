"Холостяк" Михайло Заливако зворушливо привітав бабусю з 99-річчям: теплі фото

Джерело:інстаграм Михайла Заливаки
Михайло Заливако, учасник 11 сезону шоу "Холостяк", привітав свою бабусю з днем народження. 18 лютого їй виповнилося 99 років.
Учасник 11 сезону найромантичнішого проєкту "Холостяк" поділився новими фото на своїй сторінці. Він показав 99-річну бабусю та привітав її з днем народження.
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Сьогодні, 18 лютого, бабуся українського "Холостяка", святкує день народження. З нагоди свята Михайло Заливако привітав її з 99-річчям. Він показав чуттєві фото з найріднішою.
Перед камерою Михайло Заливако постав у спортивному костюмі бордового кольору. Він сів до бабусі на ліжко та чуттєво її обійняв. Помітно, що "холостяк" ніжно та з теплотою ставиться до своїх близьких.
Тебе я можу слухати вічно. 99 років гордості. Мій герой!
– підписав світлини Михайло Заливако.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Шанувальники "холостяка" приєдналися до привітань: