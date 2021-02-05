Головний герой 11 сезону проєкту "Холостяк" Михайло Заливака дав перше інтерв'ю. Чоловік розповів, що йому найбільше не подобається в дівчатах. Михайло зізнався, що почувається некомфортно, коли чує від дівчини нецензурні слова.

Вже з 5 березня за серце Михайла Заливаки боротимуться 25 дівчат. Він став головним "Холостяком" країни і за місяць до початку 11 сезону реаліті-шоу дав перше інтерв'ю, у якому відповів на 33 коротких запитання.

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33-річний бізнесмен поділився, що у віці 12 років у нього був перелом спини. Михайло зізнався, що в цей час він багато переосмилював, той період став переломним у його житті.

Щодо найзухвалішого вчинку, то Заливака зізнався, що раніше вкрав коня в селі. Михайло пишається тим, що у 2020 році запустив новий напрямок у своєму бізнесі та активно розвиває його.

Окрім питань про дитинство, роботу та досягнення у житті, журналісти поцікавилися, які риси у дівчатах йому не подобаються.

Що "Холостяку" не подобається в дівчатах

"Я дуже не люблю, коли дівчата лаються матом. У такі моменти мені завжди стає трішки незручно. Це може бути в жартівливій формі, проте якщо це переходить якусь межу, то мені дуже некомфортно", – поділився Заливака.

Та сам чоловік зізнався, що він також використовує в розмовах нецензурну лексику, проте намагається позбутися цієї шкідливої звички.