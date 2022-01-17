"Холостяк" Максим Михайлюк вперше після ДТП з'явився в інстаграмі: що опублікував чоловік
Джерело:інстаграм Максима Михайлюка
Пілот та зірка шоу "Холостяк-10" від жовтня 2021 року не з'являвся в мережі, а після грудневого ДТП у Києві – й поготів. Лише у понеділок, 17 січня, він вперше опублікував спільне фото з підрослою донькою.
Максим Михайлюк на початку грудня збив чоловіка в центрі Києва і після цього майже одразу відправився в США. Попри скарги сім'ї пішохода, який перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора і визнав власну провину в аварії, Михайлюк начебто ніяк не допоміг з лікуванням.
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"Давненько не було"
Після цього "Холостяк-10" повністю зник з мережі, де раніше активно публікував фото з донькою Аріаною та дружиною Дар'єю Хлистун. Щоправда, модель-дружина продовжує активно вести інстаграм, проте не згадує у ньому свого чоловіка, як це було пів року тому.
На новому знімку Максим Михайлюк показав підрослу донечку Аріану, якій вже 8 місяців. Відомо, що чоловік став батьком дівчинки 27 квітня 2021 року. Дівчинка одягнена у курточку персикового кольору та шапку з червоними орнаментами і помпоном.
Давненько нас тут не було. А ми за цей час добряче підросли,
– миловидно підписав фото "Холостяк".
Максим Михайлюк з донечкою Аріаною / Фото з інстаграму "Холостяка"
Зокрема він опублікував кілька інстаграм-сторіс, де пілотує у небі.
Реакція мережі
Фанати аж ніяк не очікували побачити в мережі чоловіка, тому засипало його привітальними словами. Одним з перших став "наступний" "Холостяк-11" – Михайло Заливака, який написав "Авввв".
- "Ну, змушуєте хвилюватися";
- "А ми сумували";
- "Татова лялечка";
- "Овва, які ви дорослі";
- "Так, давненько не бачили вас";
- "Класні !!!";
- "Ростіть здоровенькими!";
- "Татова Буся солоденька";
- "Ваша донька дуже схожа на свою бабусю, вашу маму";
- "Мені, Максе, теж на Вашу маму схожа дівчинка!"
- "Так, давненько вас не бачили... Татова гордість...";
- "Така солодка";
- "Ангелятко".
Деякі фанати розгледіли помітну схожість між Аріаною та мамою Максима – Ларисою. Ось як виглядає мама "Холостяка":
Батьки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму чоловіка