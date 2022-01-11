Пологи моделі з Дніпра відбулись 27 квітня 2021 року. З того часу фігура моделі зазнала кардинальних змін – всього за понад пів року вона схудла на кілька кілограмів, і дуже цим пишається. Їй вдалось повернутись до "допологових" форм.

До слова Схудла Адель зачарувала мережу новим знімком в образі Білосніжки

2021 рік – через рік, 2022. Так-так, жахливо, дрищ, анорексія,

– навела слова хейтерів у свої інстаграм-сторіс Дар'я Хлистун.

На першому знімку вона ніжно обіймає свій вагітний живіт у джинсах і чорному топі, а на другому фото позує у вузькому чорному комбінезоні, що підкреслює її надміру схудлу фігуру.

Як виглядає Дар'я Хлистун до та після пологів / Фото з інстаграм-сторіс моделі

У наступних сторіс вона додала, що "всім, хто пише, що треба поїсти", вона звітує, що їсть велику піцу і доїдає бортики.



Дар'я Хлистун смакує піцою / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Зазначимо, через три місяці після народження донечки дружина Макса Михайлюка змогла повернутись в ідеальну форму. Їй вдалось це завдяки спорту, масажам і правильному харчуванню.