Максим Михайлюк на початку грудня збив чоловіка в центрі Києва і після цього майже одразу відправився в США. Попри скарги сім'ї пішохода, який перебігав дорогу на червоний сигнал світлофора і визнав власну провину в аварії, Михайлюк начебто ніяк не допоміг з лікуванням.

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"Давненько не було"

Після цього "Холостяк-10" повністю зник з мережі, де раніше активно публікував фото з донькою Аріаною та дружиною Дар'єю Хлистун. Щоправда, модель-дружина продовжує активно вести інстаграм, проте не згадує у ньому свого чоловіка, як це було пів року тому.

На новому знімку Максим Михайлюк показав підрослу донечку Аріану, якій вже 8 місяців. Відомо, що чоловік став батьком дівчинки 27 квітня 2021 року. Дівчинка одягнена у курточку персикового кольору та шапку з червоними орнаментами і помпоном.

Давненько нас тут не було. А ми за цей час добряче підросли,

– миловидно підписав фото "Холостяк".



Максим Михайлюк з донечкою Аріаною / Фото з інстаграму "Холостяка"

Зокрема він опублікував кілька інстаграм-сторіс, де пілотує у небі.

Реакція мережі

Фанати аж ніяк не очікували побачити в мережі чоловіка, тому засипало його привітальними словами. Одним з перших став "наступний" "Холостяк-11" – Михайло Заливака, який написав "Авввв".

"Ну, змушуєте хвилюватися";

"А ми сумували";

"Татова лялечка";

"Овва, які ви дорослі";

"Так, давненько не бачили вас";

"Класні !!!";

"Ростіть здоровенькими!";

"Татова Буся солоденька";

"Ваша донька дуже схожа на свою бабусю, вашу маму";

"Мені, Максе, теж на Вашу маму схожа дівчинка!"

"Так, давненько вас не бачили... Татова гордість...";

"Така солодка";

"Ангелятко".

Деякі фанати розгледіли помітну схожість між Аріаною та мамою Максима – Ларисою. Ось як виглядає мама "Холостяка":



Батьки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму чоловіка