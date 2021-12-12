Щодня родичі потерпілого витрачають великі кошти на його лікування. Згодом знадобиться майже 60 тисяч гривень на відновлення шийного відділу хребта.

До теми "Не по-людськи": як "Холостяк" Макс Михайлюк відреагував на аварію, в якій збив пішохода

Стан пішохода, якого збив Максим Михайлюк

Аварія трапилася ввечері 4 грудня. Сам Михайлюк про неї не розповідає і не дає коментарів. Дружина постраждалого Федора Мединського, заявила, що Максим тривалий час не виходив на зв'язок. З'ясувалося, що він полетів у Сполучені Штати Америки, де має бізнес. Однак після розголошення цієї інформації пообіцяв, що зустрінеться з нею після повернення в Україну – на початку наступного тижня.

Він мені сказав, що готовий зустрітися. І, наскільки я зрозуміла, допомогти з грошима на лікування,

– прокоментувала дружина Федора – Анжела Шульга.

Також Анжела повідомила, що лікарі назвали суму, яка буде необхідна для лікування. Це щонайменше 56 тисяч гривень. За словами Шульги, щодня на ліки для чоловіка вона витрачає від 1200 до 2900 гривень.

ДТП за участі Максима Михайлюка