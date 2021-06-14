"Холостяк" Максим Михайлюк і Даша Хлистун охрестили доньку: зворушливі фото

Герой 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк і його кохана Даша Хлистун охрестили доньку Аріану. Крихітці невдовзі виповниться два місяці. Таїнство хрещення пройшло в Києво-Печерській лаврі.

Хрестини доньки Максима Михайлюка відбулися в неділю, 13 червня. Сім'я обрала одну пару хресних батьків, однак запросила на Таїнство багато друзів і близьких. Саме вони розсекретили важливу подію в інстаграмі.

До теми Кохана Максима Михайлюка зворушила миловидним фото з донькою

Для хрестин "Холостяк" обрав білу футболку та класичні темно-сині штани. Його кохана Даша Хлистун з'явилась у Києво-Печерській лаврі в елегантній кремовій сукні довжини міді з принтом і хустці в тон. Образ вона доповнила взуттям без підборів – коричневими капцями. Доньку Аріану пара одягла в білосніжну мереживну сукню та крихітні черевички з атласними стрічками.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун охрестили доньку / Фото з інстаграму

Після хрещення, під час якого дівчинка поводилася досить спокійно, батьки вперше показали обличчя півторамісячної донечки. Вона дуже схожа на зіркову маму-модель. Важливу сімейну подію пара відзначила в розкішному ресторані на березі Дніпра, куди запросила друзів і близьких.

Макс Михайлюк і Даша Хлистун охрестили доньку / Фото з інстаграму

Хресні батьки доньки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму

Хресні батьки доньки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму

Черевички доньки Макса Михайлюка / Фото з інстаграму

Що відомо про батьківство Максима Михайлюка і Даші Хлистун