Зіркова пара головного героя "Холостяка-10" Максима Михайлюка та успішної моделі Даші Хлистун часто ділиться світлинами 6-місячної доньки у своїх соціальних мережах. Новоспечені батьки щоразу зворушують мережу новими знімками.

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Нове фото Даші Хлистун з донькою

Цього разу свіжим кадром поділилась зіркова матуся Даша Хлистун. Вона сиділа на дивані у персиковому бюстгальтері та без макіяжу, продемонструвавши обличчя без косметики.

Модель пригорнула до грудей маленьку Аріану. Дівчинка була одягнена у пухнастий молочний комбінезон та накрита в'язаною ковдрою зверху.

Нагадаємо, що 27 травня доньці Максима Михайлюка виповнилося пів року. З нагоди дня народження донечки модель опублікувала чуттєвий ролик та допис, де подякувала крихітці за отриману любов.



Даша Хлистун з донькою / Фото з інстаграму Даші Хлистун

Реакція мережі

У підписі до фото Даша Хлистун запропонувала прихильникам поділитися думками, на кого схожа маленька Аріана. Користувачі мережі запропонували свої варіанти та висловили враження від фото: