"Холостяк" Макс Михайлюк показав перше фото з донькою: чуттєві кадри з пологового

Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк став батьком. Його кохана Даша Хлистун народила йому донечку 27 квітня. Чоловік був присутній на пологах і встиг сфотографуватися з крихіткою на грудях.

Зіркова пара Максима Михайлюка і Даші Хлистун таки наважилася на парні пологи. Пілот був поряд з обраницею у важливий момент і підтримував її під час народження первістка. У чепчику та халаті він зробив чуттєве фото з донечкою у перші хвилини її життя.

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"Холостяк" поклав крихітку на груди, лагідно пригорнувши її до себе. Він публічно подякував коханій Даші Хлистун за дівчинку, яку, як і планували, назвали Аріаною.

Моя маленька, тато завжди буде поряд. Даринко, ти мій герой. 27.04.2021. Аріана,

– зворушливо підписав Макс Михайлюк.

Макс Михайлюк з новонародженою донькою / Фото з інстаграму "Холостяка"

Кохана Макса Михайлюка на пологах / Фото з інстаграму "Холостяка"

Додамо, за 9 місяців вагітності відома модель набрала 20 кілограмів і називала себе "добрим пиріжком". Даша Хлистун не переймалася через те, що дуже погладшала, однак перед пологами стала більше скиглити. Їй було складного ходити і навіть лежати, однак Максим Михайлюк мужньо терпів усі примхи коханої.

Незадовго до пологів пара знялася у романтичній фотосесії, для якої вагітна дівчина обрала вишукану сукню.