У фіналі "Холостяка" Алекс Топольський обрав Катю Лозовицьку. Однак невідомо, чи продовжилася їхня історія поза камерами. Не секрет, що бізнесмен перебуває у хороших стосунках з Вікторією Варлей, з якою попрощався у 9 випуску.

Цікаво Алекс Топольський показав перші фото з переможницею після фіналу "Холостяка"

Інтим Варлей і Топольського на "Холостяку-12"

Вікторія та Алекс дали інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну, який поцікавився, чи правда, що в них був інтим на проєкті. Топольський зазначив, що два рази, а Вікторія детальніше розповіла про це.

Варлей зазначила, що вперше в них був інтим, коли вони плавали разом у Дубаї. На четвертому тижні проєкту Віка отримала білу троянду і мала можливість загадати бажання. Дівчина захотіла поплавати з Алексом і він виконав це. Під час плавання між ними спалахнула пристрасть, були палкі поцілунки.

Перший раз був, коли ми плавали – я тебе тримала на руках у воді. А другий раз – на яхті, але цього не показали,

– жартома відповіла Віка.

Інтерв'ю Алекса Топольського та Вікторії Варлей: дивіться відео онлайн

Однак більше, ніж поцілунків, між Вікою та Алексом не було. Вони розійшлися на хорошій ноті. Раніше Топольський розповідав, що з Вікторією йому завжди було весело. За словами "Холостяка", з нею просто не може бути сумно. Віка дуже імпонує Алексу як особистість, адже є цікавою, багатогранною і з нею є про що поговорити. Ба більше, після проєкту вони навіть жили в одному районі в Маямі: "Ми підтримуємо з нею зв'язок, в хороших стосунках і навіть жили в одному районі в Маямі".

Вже цієї п'ятниці, 20 січня, Алекс Топольський та учасниці "Холостяка-12" будуть у пост-шоу. Там розкажуть правду про життя на проєкті та поза ним, а також глядачі нарешті дізнаються, як склалися стосунки Алекса та Каті після шоу.