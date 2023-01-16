В финале "Холостяка" Алекс Топольский избрал Катю Лозовицкую. Однако неизвестно, продолжилась ли их история вне камер. Не секрет, что бизнесмен находится в хороших отношениях с Викторией Варлей, с которой простился в 9 выпуске.

Интересно Алекс Топольский показал первые фото с победительницей после финала "Холостяка"

Интим Варлей и Топольского на "Холостяке-12"

Виктория и Алекс дали интервью ведущему Славе Демину, который поинтересовался, правда ли, что у них был интим на проекте. Топольский отметил, что два раза, а Виктория подробнее рассказала об этом.

Варлей отметила, что впервые у них был интим, когда они плавали вместе в Дубае. На четвертой неделе проекта Вика получила белую розу и имела возможность загадать желание. Девушка захотела поплавать с Алексом, и он выполнил это. Во время плавания между ними вспыхнула страсть, страстные поцелуи.

Первый раз был, когда мы плавали – я держала тебя на руках в воде. А второй раз – на яхте, но этого не показали,

– в шутку ответила Вика.

Интервью Алекса Топольского и Виктории Варлей: смотрите видео онлайн

Однако больше, чем поцелуев, между Викой и Алексом не было. Они разошлись на хорошей ноте. Ранее Топольский рассказывал, что с Викторией ему всегда было весело. По словам "Холостяка", с ней просто не может быть грустно. Вика очень импонирует Алексу как личность, ведь интересна, многогранна и с ней есть о чем поговорить. Более того, после проекта они даже жили в одном районе в Майами: "Мы поддерживаем с ней связь, в хороших отношениях и даже жили в одном районе в Майами".

Уже в эту пятницу, 20 января, Алекс Топольский и участницы "Холостяка-12" будут в пост-шоу. Там расскажут правду о жизни на проекте и вне его, а также зрители наконец узнают, как сложились отношения Алекса и Кати после шоу.