Сценарій "Холостяка" та зміни в зовнішності: колишня дівчина Цимбалюка розповіла правду проєкт

21 листопада 2022 , 15:48
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Джерело:

інстаграм Вікторії Варлей

Учасниця 12 сезону "Холостяка" Вікторія Варлей продовжує розповідати правду про проєкт. Дівчина зізналася, які зміни в зовнішності робила, а також поділилася новими деталями зі зйомок.

Після нових випусків "Холостяка-12" все більше дівчат діляться подробицями за лаштунків проєкту. Оскільки цей сезон глядачі чекали понад рік, то ще цікавіше дізнатися, що ж відбувалося за камерами. 

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Вікторія Варлей про зміни в зовнішності

Також дівчата діляться особистими подробицями. Вікторія Варлей, яка раніше зустрічалася з актором Тарасом Цимбалюком, зізналася, що вдавалося до змін зовнішності з допомогою пластики.

Дівчині провели дві операції:

  • транскон'юнктивальну безшовну нижню блефаропластику – операцію на повіках;
  • часткове видалення Біша – операцію, спрямовану на вилучення скупчень жиру щічної ділянки.

Також після проєкту Вікторія збільшила губи. Раз в пів року вона робить біоревіталізацію та ботокс. 


Вікторія Варлей про зовнішність / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Чи є сценарій на проєкті "Холостяк" 

Вікторія наголосила, що над проєктом "Холостяк" працює величезна команда. За словами дівчини, зйомки реаліті-шоу відбуваються не за сценарієм. 

Постановка – лише дописи "скривджених" дівчат, які не довго затрималися на проєкті,
– підкреслила Варлей. 


Вікторія Варлей про "Холостяк" / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини 

Нагадаємо, раніше про сценарії на "Холостяку" висловлювався і сам головний герой – Алекс Топольський. Він підкреслив, що ще перед стартом зйомок його попередили, що жодних сценаріїв не буде, це повністю реаліті. 

Автор: Христина Кобак