Сценарій "Холостяка" та зміни в зовнішності: колишня дівчина Цимбалюка розповіла правду проєкт

Учасниця 12 сезону "Холостяка" Вікторія Варлей продовжує розповідати правду про проєкт. Дівчина зізналася, які зміни в зовнішності робила, а також поділилася новими деталями зі зйомок.

Після нових випусків "Холостяка-12" все більше дівчат діляться подробицями за лаштунків проєкту. Оскільки цей сезон глядачі чекали понад рік, то ще цікавіше дізнатися, що ж відбувалося за камерами.

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