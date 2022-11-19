Новий тиждень випробувань за серце головного "Холостяка" країни. Цього разу це справді непростий випуск – у ньому дівчата пішли на експерименти та виходили зі своєї зони комфорту, повідомляє 24 канал. Що чекало учасниць та самого Холостяка – читайте нижче.

Зверніть увагу Холостяк 12 сезон 4 випуск: хто з дівчат пішов з проєкту

Побачення, на якому можна казати тільки "так"

4 епізод романтичного реаліті-шоу почався з індивідуального побачення Алекса та Саші. На минулій церемонії троянд "Холостяк" взяв її на слабо – заявив, що вона кожного разу має говорити "так" під час зустрічі. Дівчина погодилась, хоч не знала, що її чекає. Під час спілкування Саша зізналась, що дуже боїться публічних виступів, але їй доводилось не раз виходити з зони комфорту, щоб здобувати успіх. Тоді як Алекс зізнався, що його найбільшим виходом з комфортної зони був переїзд до Америки, а згодом – акторські проби, перші з яких не завершилися успіхом.

Після приїзду на місце Сашу чекав літак. Все неспроста, – Топольський запам'ятав, що літати на літаку – одна з фобій дівчини. До того ж він віддав учасниці місце пілота. Разом вони пережили не лише красу вражаючого неба, але й трюки інструктора.



Алекс Топольський на побаченні з Сашею / Фото СТБ

Згодом Алекс разом з Сашею пішов у караоке – черговий вихід із зони комфорту. Вони співали пісні гурту "Океану Ельзи", танцювали й ніяковіли. Також пара розговорилась про мрії – Алекс поділився, що хоче, щоб всі близькі були здорові, та розвитку свого бізнесу. Натомість Саша заявила, що хоче сім'ю та двох дітей – хлопчика й дівчинку.

Під час танцю відбувся перший пристрасний поцілунок сезону. "Я не могла відірватися, а він не міг відірватися від мене", – сказала Саша. "Мені реально дуже приємно. З тобою бути й тебе цілувати", – зауважив Топольський. Наприкінці зустрічі "Холостяк" вручив їй червону троянду.

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Завдання від Решетника – гра "на слабо"

Ведучий проєкту запропонував дівчатам зіграти в гру "на слабо". Дівчата мали виконувати завдання одна від одної. Виконане завдання – це 1 бал, однак з умовою, що це було знято на відео. Учасниці загадували різноманітні завдання – випити мікс з оселедця й молока, вилізти на дерево та багато інших. Аліна не взяла участі в грі, бо вважає, що вихід з зони комфорту має нести користь. Тоді як їй дали завдання вкрасти щось у магазині.

Однак за кількістю балів переможницями стали Катя та Марина. Дівчата вибрали одну лідерку – нею стала косметологиня Марина. Її призом став романтичний вікенд у замку з Алексом.

Цікаво, що Аліна придумала ще одну гру, в якій вони мали назвати недоліки один одного. Ліза назвала Марину позитивною, але такою, що не розбирається в людях. Аміна висловилась про Юлю "Медузу": "негативна, конфліктна і нещира". Позитивною, легкою, але такою, що перепрошує, де не треба, Марина назвала Роксолану. Вікторія назвала Аліну борчинею за справедливість, але не на користь собі. Аміна також звинуватила в лицемірності та самовпевненості Сашу Мудру, і не знайшла в ній позитивних рис. Вікторія прокоментувала риси Олі – назвала її провокаторкою і мерзотою, бо раніше між ними виник конфлікт.

Групове побачення для тих, хто готовий позбутися зайвого

На наступне групове побачення Алекс покликав тих дівчат, які готові позбутися зайвого у своєму домі. Тож між ними почалось активне обговорення. Аліна, як господиня дому, вирішила, що до Топольського мають поїхати ті, хто ще не був з ним на побаченні – це Катя і Юля.

Під час спілкування Юля поділилась, що є мінімалісткою, а Катя навпаки – "плюшкін". Також стало відомо, що стендаперка живе разом з другом, але для Алекса це не стало чимось лякаючим. Світла кімната Юлі приємно вразила головного героя. Дівчина показала йому альбом з фотографіями дитинства і пригадала, як тоді страждала через нові мамині стосунки – у неї почались панічні атаки та психологічні проблеми. Також вона згадала про стосунки з бойфрендом. Юля позбулась:

фото з 2005 року, які нагадують їй про складний період в університеті,

фігурку жаби,

браслета, що нагадував їй про сварку з друзями.



Алекс і Юля / Скриншот з відео

Наступною показувати своє помешкання пішла Катя. Вона показала свою кухню і картини, які розфарбовує. Дівчина розповіла про складні стосунки з колишнім хлопцем, який утискав її та порушував кордони. Катя також зачепила тему кар'єри, – як працювала над тим, щоб придбати квартиру, поділилась, що захоплювалася бальними танцями й навіть їздила на конкурси. Тепер вона працює моделлю. Наприкінці спілкування Алекс відчув тепло Каті та зізнався, що "розтанув як морозиво". Катя викинула з квартири:

парфуми від колишнього хлопця,

м'яку іграшку,

фітнес-резинку як символ невпевненості в собі.

Катя та Алекс / Скриншот з відео

Під час спільного спілкування Алекс запитав у дівчат про те, де вони бачать себе через 5 років. Катя висловила бажання мати дитину й вийти заміж, а Юля хотіла б відкрити свій ресторан. Сам Алекс хоче продовжувати життя у США, тож спитав, чи готові учасниці поїхати з ним. Вони погодились і пішли з зустрічі без троянд.

Групове побачення на кемпінгу

Наступне побачення відбулось з трьома дівчатами – Юлею "Медузою", Олею та Вікою. Вони приїхали на кемпінг до Алекса, але у нього не було грошей – своє перебування у райському куточку їм довелось забезпечити прибиранням. Першою на спілкування пішла Оля – вона з Алексом рубала дрова. Пара пригадала дитинство – Оля табори, а Алекс проведення часу з дідусем.



Оля з Алексом / Фото СТБ

Згодом вони почали готувати барбекю на вечерю – бургери та салат. Тоді Юля та Оля згадували, як опинялися в ситуаціях, коли в них зовсім не було коштів. Алекс теж пригадав, що після переїзду в США жив у кімнаті з китайцями й ледь нашкрябав кошти, щоб купити їжу та заплатити за помешкання.

Наступною на розмову пішла Віка. Учасниця поділилась, що завжди намагається бути на позитиві, навіть попри складні моменти, якими були стосунки з колишнім бойфрендом. Вона додала, що хоче залишати акторську кар'єру, або ж йти вище – наприклад, у Голлівуд. Вікторія зізналась, що була зарученою, але на той час вона обрала роботу й поїхала в Нью-Йорк. Під час спілкування вона з Алексом трималась за руки, пара ділилася іншими особистими історіями.



Вікторія / Фото СТБ

На вечері Алекс запропонував дівчатам гру, в якій кожен кидав монетку та ставив іншим відверті запитання. Дівчата та "Холостяк" спілкувалися про любов, інтимні фільми, секс, враження на першій вечірці та обговорювали питання про життя. Наприклад, Юля поділилась щемливою історією про втрату мами й те, чому вона шкодує через їхню останню розмову.

Третьою спілкуватися з Алексом пішла Юля "Медуза". Головний герой привідкрив завісу особистого й розповів про складні стосунки батьків, які перестали любити одне одного в певний момент. "У неї такий проникливий, життєвий погляд", – поділився враженнями від розмови "Холостяк".

Наприкінці спілкування Алекс Топольський нікому не вручив троянди, ба більше – відправив додому Олю. Він поділився, що не відчув до неї романтичних емоцій, а лише дружбу. Тож вона покинула проєкт ще до церемонії троянд.

Вікенд у замку з Мариною

Марина стала переможницею завдання від Решетника, тому вирушила вже на друге побачення з "Холостяком". Він запросив її на романтичний вікенд у замок Радомишль. Учасниця розповіла про гру та завдання від дівчат – наприклад, їй загадали піти в супермаркет поїсти ікру й пити шампанське, сісти на шпагат з тарілкою на голові. Пара гуляла територією замку, загадувала бажання під невеликою дзвіницею та пішли створювати папір. Річ у тім, що на території замку раніше було таке виробництво.

У майстерні була особлива атмосфера 17 століття. Там інструктор провів парі майстер-клас з виготовлення паперу. Після цього на Марину й Алекса чекала вечеря в старовинному стилі, де вони по-новому відкривалися один для одного. "Холостяк" натякнув, що дівчина поводиться награно, але вона спростувала його думку. Марина також несподівано зізналась, що може вдарити, якщо на неї нападають.

Після вечері до пари підійшов дворецький і запропонував їм вікторину. Марина й Алекс відповіли правильно на всі запитання, а в нагороду отримали ключі від спільного номера в замку. Вже в номері їх накрили емоції й між ними відбувся пристрасний поцілунок. До інтиму не дійшло – "Холостяк" залишив дівчину в номері й пішов. Наступного ранку вони забрали готовий папір, на якому написали свої почуття. Ці листи вони прочитають пізніше. Наприкінці вікенду Алекс вручив учасниці червону троянду.

Романтичне побачення Марини й Алекса / Скриншот з відео

Церемонія троянд

Напередодні Алекс переглянув відео гри "на слабо" й був неприємно шокований завданнями, які були принизливими. І хоч Аліна зорганізувала неочікувану тематичну вечірку, це не зупинило Топольського від обговорення. "Гра, в якій прокинулась злість. Я просто шокований", – сказав дівчатам чоловік.



Дівчата на церемонії / Скриншот з відео

Він викликав на спілкування лише Роксолану, щоб виконати її бажання. Воно полягало в тому, щоб малювати фарбами на тілі один одного. Алекс зобразив троянду на ключицях дівчини. Втім, йому розмова не надто сподобалась, адже учасниця не ставила йому запитань.

Проєкт "Холостяк" у 4 випуску залишила Аміна – вона не змогла вдало скористатись останнім шансом і підкорити серце головного героя.

Зауважимо, що цього разу Алекс вручив величезний букет з жовтих та рожевих троянд Юлії – для того, щоб вона почувалась більш впевненою. Тож дівчина буде господинею дому та матиме останній шанс. Біла троянда бажання дісталась Вікторії.