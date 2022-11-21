Після нових випусків "Холостяка-12" все більше дівчат діляться подробицями за лаштунків проєкту. Оскільки цей сезон глядачі чекали понад рік, то ще цікавіше дізнатися, що ж відбувалося за камерами.
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Вікторія Варлей про зміни в зовнішності
Також дівчата діляться особистими подробицями. Вікторія Варлей, яка раніше зустрічалася з актором Тарасом Цимбалюком, зізналася, що вдавалося до змін зовнішності з допомогою пластики.
Дівчині провели дві операції:
- транскон'юнктивальну безшовну нижню блефаропластику – операцію на повіках;
- часткове видалення Біша – операцію, спрямовану на вилучення скупчень жиру щічної ділянки.
Також після проєкту Вікторія збільшила губи. Раз в пів року вона робить біоревіталізацію та ботокс.
Вікторія Варлей про зовнішність / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини
Чи є сценарій на проєкті "Холостяк"
Вікторія наголосила, що над проєктом "Холостяк" працює величезна команда. За словами дівчини, зйомки реаліті-шоу відбуваються не за сценарієм.
Постановка – лише дописи "скривджених" дівчат, які не довго затрималися на проєкті,
– підкреслила Варлей.
Вікторія Варлей про "Холостяк" / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини
Нагадаємо, раніше про сценарії на "Холостяку" висловлювався і сам головний герой – Алекс Топольський. Він підкреслив, що ще перед стартом зйомок його попередили, що жодних сценаріїв не буде, це повністю реаліті.