Чимало глядачів підозрюють реаліті-шоу в нещирості. Нібито там все розвивається за сценарієм і не всі почуття є справжніми. Напередодні нового випуску "Холостяк" розвіяв ці сумніви.
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Алекс Топольський про зйомки "Холостяка"
Бізнесмен зізнався, що в нього не було страху перед зйомками реаліті-шоу. Не боявся, що все відбуватиметься на камеру.
Мені одразу сказали, що сценаріїв немає. Це буде повністю реаліті. І я казав, що в мене немає дискомфорту щодо присутності камер,
– сказав Топольський.
Єдине, що викликало сумніви в Алекса, – поєднання участі в проєкті та ведення бізнесу в США. Хоча всі процеси автоматизовані, Топольський не знав, що буде, якщо він на 3 – 4 місяці поїде в іншу країну: "Це був ризик, і так сталося, що деякими критично важливими бізнес-питаннями мені довелося займатися під час проєкту".
Що про реаліті-шоу кажуть учасниці
Через війну прем'єру 12 сезону "Холостяка" неодноразово переносили. Терміни договорів, які учасниці підписували з СТБ, вже закінчилися, тому тепер дівчата сміливо висловлюються про проєкт. Більшість з тих, хто боровся за серце Алекса Топольського, критикує те, що відбувалося на знімальному майданчику. Негативно висловлюються і про самого "Холостяка".
- Аделіна натякала, що Алекс Топольський не шукав кохання на проєкті. Досвід Аделіни на цьому романтичному проєкті був невдалим. На першій вечірці вона подарувала Алексу Топольському подушку зі своїм зображенням у повний зріст, а потім знайшла її в одному з укриттів. Після вильоту дівчина заявила, що "ця ганьба не варта часу".
- Також після вильоту рознесла проєкт Настя, розповівши про сценарій, рабський контракт і шалені штрафи.
- Аліна, з якою герой літав у Стамбул, обурилася через забіг на сумісність і церемонію троянд у 3 випуску: "Він не долучився до нас, а лише стояв і дивився ніби зі свого п'єдесталу, як ми "боремося". Це було більш принизливо, ніж азартно. У той момент, я думала, як же він тішиться зараз тим, що дівчата "випльовують" свої легені заради такого "аполлона". Абсурдна ситуація. Повний дебілізм".