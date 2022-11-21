После новых выпусков "Холостяка-12" все больше девушек делятся подробностями за кулисами проекта. Поскольку этот сезон зрители ждали больше года, то еще интереснее узнать, что же происходило за камерами.

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