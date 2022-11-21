После новых выпусков "Холостяка-12" все больше девушек делятся подробностями за кулисами проекта. Поскольку этот сезон зрители ждали больше года, то еще интереснее узнать, что же происходило за камерами.
Вас может заинтересовать Марина из "Холостяка" прокомментировала горячее свидание в замке: стыдно ли ей за себя
Виктория Варлей об изменениях во внешности
Также девочки делятся личными подробностями. Виктория Варлей, которая ранее встречалась с актером Тарасом Цымбалюком, призналась, что прибегала к изменениям внешности с помощью пластики.
Девушке провели две операции:
- трансконъюнктивальную бесшовную нижнюю блефаропластику – операцию на веках;
- частичное удаление Биша – операцию, направленную на извлечение скоплений жира щечного участка.
Также после проекта Виктория увеличила губы. Раз в пол года она производит биоревитализацию и ботокс.
Виктория Варлей о внешности / Скриншот инстаграм-сторис девушки
Есть ли сценарий на проекте "Холостяк"
Виктория подчеркнула, что над проектом "Холостяк" работает огромная команда. По словам девушки, съемки реалити-шоу проходят не по сценарию.
Постановка – только сообщения "обиженных" девушек, которые не долго задержались на проекте,
– подчеркнула Варлей.
Виктория Варлей о "Холостяке" / Скриншот инстаграм-сторис девушки
Напомним, ранее о сценариях на "Холостяке" высказывался и сам главный герой – Алекс Топольский. Он подчеркнул, что еще до старта съемок его предупредили, что никаких сценариев не будет, это полностью реалити.