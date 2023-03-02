Дайте йому Оскар: "Холостяк" Топольський довів мережу до реготу відео, як знайомиться на Балі

2 березня 2023, 13:27
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Алекс Топольський

Герой 12 сезону шоу "Холостяк" Алекс Топольський досі на Балі. Раніше він похвалився, що познайомився там з дівчиною, а тепер змонтував відео про те, як це було. У відповідь мережа вибухнула реготом і просить Оскар для бізнесмена.

У День святого Валентина Алекс Топольський показав фото з новою дівчиною, яку зустрів на Балі. Схоже, від проєкту "Холостяк" він ще не відійшов, адже перетворив знайомство з нею у справжнє реаліті-шоу.

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"Холостяк" зняв відео, як познайомився з коханою

Замість того, щоб просто показати обличчя нової пасії, Алекс на камеру відтворив історію їхнього знайомства. Показав, як прийшов в одне зі своїх улюблених кафе попрацювати та випити гаряче лате, але помітив "вродливу до нестями" дівчину за сусіднім столиком. Тоді, як коментує сам герой, йому "на думку спала геніальна ідея" – пригостити її тістечком і передати записку з пропозицією познайомитися. Відповідь дівчина написала на папірці, а от що було далі – залишилося інтригою.

Схоже, на 135-тисячну аудиторію Алекса чекає друга серія романтичного реаліті.

Початок знайомства з дівчиною,
– підписав "Холостяк".

Мережа регоче з Алекса Топольського

Чоловіка засипали реакціями в коментарях. Когось розсмішила його акторська гра, хтось згадав про бізнес у США, про який він торочив весь проєкт, хтось сміявся, бо 12 сезон "Холостяка" давно закінчиться, а Топольський досі живе як у реаліті-шоу:

  • "Алексе у вас дуже комічний контент";
  • "Зараз в ефірі шоу "Холостяк 2.0";
  • "Дайте вже йому терміново Оскара";
  • "Вона написала: "Алексе, як там твій бізнес";
  • "І вона сказала: "Я люблю бізнес";
  • "Змініть йому контент-мейкера";
  • "Вона написала: "Де твоя пляшка карпатської джерельної?" Ти ж брав з собою українську мінералку в Дубаї";
  • "Лютий крінж";
  • "Ви знаєте, я не відпишуся. Такі речі мене потішать рівно на стільки, щоб під час депресії угарнути і навіть трохи похвалити себе за адекватність".

Нагадаємо, на Балі Алекс Топольський запрошував не лише Катю Лозовицьку, яку обрав у фіналі "Холостяка", а й Сашу Мудру. Він написав їй у день розриву з Катею, а коли вона вже жила з бойфрендом-американцем, хотів довести, що зробить її щасливою. Однак другий шанс дівчина не дала. Ба більше, після виходу останнього епізоду Топольський записав Мудрій образливе повідомлення "чи то п'яний, чи то під кайфом". 

Автор: Марина Джура