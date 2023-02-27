Саша Погорєлова висловилася про Алекса

В інтерв'ю директорка IT-компанії Саша Погорєлова заявила, що "нічого масштабного" не бачила, але були моменти, які її насторожили. Наприклад, те, що Топольський показував з себе джентельмена на камеру.

До теми Сашу Погорєлову з "Холостяка-12" помітили в компанії Євгена Ковтуненка: які між ними стосунки

Учасниця "Холостяка-12" пригадала момент, який їй не сподобався.

Коли на побаченні з літаком ми виходили з машини, то на камеру він відчиняв двері, а без камери – ні. Я подумала, може, він забув чи ще щось.... Отакі моменти були,

– зізнається Олександра.

Дівчина відверто сказала, що Алекс їй дуже подобався, особливо на початку проєкту, але згодом інтерес до нього став знижуватися.

Також вона прокоментувала постійні зауваження Топольського під час шоу щодо її страху камери. "Те, що мене постійно за це питав – може, це так треба було, я не знаю", – відповіла Погорєлова.

Чи намагався Алекс зв’язатися з нею після фіналу

Саша Погорєлова розповіла, чи намагався зв'язатися із нею Топольський після проєкту.

Так, він намагався. Але це не було як "зв'язуватися". Він просто сказав, що після перегляду серії я його надихнула, що він мною пишається. Ну от так було, в такому форматі. Мені писав тільки приємне,

– заявила дівчина.

Повне інтерв’ю з Сашою Погорєловою: дивіться відео



Раніше Саша Погорєлова зізналася, що зараз не спілкується з Алексом, не слідкує за ним у соцмережах. "Він мені імпонує як людина, у нього добре серце, але мені не подобаються деякі його вислови", – додала вона. Дівчина розповіла, що зараз бажає Алексу Топольському знайти свою половинку та хоче, щоб він був щасливим.