Хоч 12 сезон "Холостяк" завершився кілька місяців тому, його обговорення досі тривають. Фіналістка шоу Саша Мудра розповіла, що більше не спілкується з Алексом Топольським.

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Саша Мудра про повідомлення від Алекса

Учасниця романтичного реаліті-шоу розповіла, що заблокувала Алекса Топольського у всіх соціальних мережах. Це сталося після повідомлення, яке бізнесмен надіслав їй після випуску останньої серії. Саша вважає, що він був під впливом алкогольного чи й наркотичного сп'яніння.

Я його заблокувала скрізь. Ми підтримували спілкування до того, як вийшла остання серія у фіналі. Ми дивилися фінал з Мариною – у мене є свідок, це не плід фантазії. Він записав голосове повідомлення, не зрозуміла, до чого. Він був або п'яний, або під кайфом. Голос був не зовсім його,

– сказала Мудра.

"Він сказав, що я поводилася огидно у домі й навіщо він мене взагалі тримав і тягнув до останньої серії. Мені було неприємно".

Нагадаємо, про це голосове повідомлення Саша згадувала й раніше, після їхньої публічної сварки у мережі. Вона відповідала на запитання про Алекса й зізналась, що не відчувала неприємного осаду, коли Топольський з нею попрощався. Але не змогла продовжити спілкування після того, як він "облив брудом" дівчину без причини.

Повне інтерв'ю з Сашею Мудрою: дивіться відео онлайн

Як Саша спілкувалась з Алексом

У минулому інтерв'ю Саша Мудра розповіла, що вперше Алекс Топольський написав їй поза проєктом за день до повномасштабного вторгнення та запропонував сходити на каву. 24 лютого він запропонував їй поїхати до нього в Кишинів, але дівчина не сприйняла цю пропозицію.

Їхнє спілкування продовжилось, коли Саша переїхала у США. "Він таке довге сентиментальне повідомлення написав: "ми так багато пройшли, я за тебе заступався". Після цього повідомлення я думаю: добре, зідзвонюсь з тобою. Ми посиділи, поговорили, він розповів про своє життя, я – про своє, сказала, що в мене є хлопець. А він одразу сказав: "Я йому даю два місяці, ти не будеш з ним щаслива". "А з ким я буду щаслива, з тобою?" – "Ну от прилітай на Балі і дізнаєшся"", – казав Саші Алекс.