У День святого Валентина Алекс Топольський показав фото з новою дівчиною, яку зустрів на Балі. Схоже, від проєкту "Холостяк" він ще не відійшов, адже перетворив знайомство з нею у справжнє реаліті-шоу.

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"Холостяк" зняв відео, як познайомився з коханою

Замість того, щоб просто показати обличчя нової пасії, Алекс на камеру відтворив історію їхнього знайомства. Показав, як прийшов в одне зі своїх улюблених кафе попрацювати та випити гаряче лате, але помітив "вродливу до нестями" дівчину за сусіднім столиком. Тоді, як коментує сам герой, йому "на думку спала геніальна ідея" – пригостити її тістечком і передати записку з пропозицією познайомитися. Відповідь дівчина написала на папірці, а от що було далі – залишилося інтригою.

Схоже, на 135-тисячну аудиторію Алекса чекає друга серія романтичного реаліті.

Початок знайомства з дівчиною,

– підписав "Холостяк".

Мережа регоче з Алекса Топольського

Чоловіка засипали реакціями в коментарях. Когось розсмішила його акторська гра, хтось згадав про бізнес у США, про який він торочив весь проєкт, хтось сміявся, бо 12 сезон "Холостяка" давно закінчиться, а Топольський досі живе як у реаліті-шоу:

"Алексе у вас дуже комічний контент";

"Зараз в ефірі шоу "Холостяк 2.0";

"Дайте вже йому терміново Оскара";

"Вона написала: "Алексе, як там твій бізнес";

"І вона сказала: "Я люблю бізнес";

"Змініть йому контент-мейкера";

"Вона написала: "Де твоя пляшка карпатської джерельної?" Ти ж брав з собою українську мінералку в Дубаї";

"Лютий крінж";

"Ви знаєте, я не відпишуся. Такі речі мене потішать рівно на стільки, щоб під час депресії угарнути і навіть трохи похвалити себе за адекватність".

Нагадаємо, на Балі Алекс Топольський запрошував не лише Катю Лозовицьку, яку обрав у фіналі "Холостяка", а й Сашу Мудру. Він написав їй у день розриву з Катею, а коли вона вже жила з бойфрендом-американцем, хотів довести, що зробить її щасливою. Однак другий шанс дівчина не дала. Ба більше, після виходу останнього епізоду Топольський записав Мудрій образливе повідомлення "чи то п'яний, чи то під кайфом".