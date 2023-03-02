В День святого Валентина Алекс Топольский показал фото с новой девушкой, которую встретил на Бали. Похоже, от проекта "Холостяк" он еще не отошел , ведь превратил знакомство с ней в настоящее реалити-шоу.

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"Холостяк" снял видео, как познакомился с любимой

Вместо того чтобы просто показать лицо новой пассии, Алекс на камеру воспроизвел историю их знакомства. Показал, как пришел в одно из своих любимых кафе поработать и выпить горячее лате, но заметил "красивую до безумия" девушку за соседним столиком. Тогда, как комментирует сам герой, ему "на ум пришла гениальная идея" – угостить ее пирожным и передать записку с предложением познакомиться. Ответ девушка написала на бумажке, а вот что было дальше – осталось интригой.

Похоже, 135-тысячную аудиторию Алекса ждет вторая серия романтического реалити.

Начало знакомства с девушкой,

– подписал "Холостяк".

Сеть хохочет с Алекса Топольского

Мужчину засыпали реакциями в комментариях. Кого-то рассмешила его актерская игра, кто-то вспомнил о бизнесе в США, о котором он говорил весь проект, кто-то смеялся, потому что 12 сезон "Холостяка" давно закончится, а Топольский до сих пор живет как в реалити-шоу:

"Алексе у вас очень комический контент";

"Сейчас в эфире шоу "Холостяк 2.0";

"Дайте уж ему срочно Оскара";

"Она написала: "Алекс, как там твой бизнес";

"И она сказала: "Я люблю бизнес";

"Поменяйте ему контент-мейкера";

"Она написала: "Где твоя бутылка карпатской джерельной?" Ты же брал с собой украинскую минералку в Дубае";

"Лютый кринж";

"Вы знаете, я не отпишусь. Такие вещи меня порадуют ровно настолько, чтобы во время депрессии угарнуть и даже немного похвалить себя за адекватность".

Напомним, на Бали Алекс Топольский приглашал не только Катю Лозовицкую, которую выбрал в финале "Холостяка", но и Саше Мудрую. Он написал ей в день разрыва с Катей, а когда она уже жила с бойфрендом-американцем, хотел доказать, что сделает ее счастливой. Однако второй шанс девушка не дала. Более того, после выхода последнего эпизода Топольский записал Мудрой оскорбительное сообщение "то ли пьян, то ли под кайфом".